Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, yardıma muhtaç mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yardıma muhtaç mülteci kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen sanığın 35 yıla kadar hapsini istedi.

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, sanık Sadettin K'nin 2014 yılında Umut Hayır Mağazası adında bir işletme kurduğu, bu işletme aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yiyecek, giyecek, kömür, kırtasiye gibi temel ürünler sağladığı, müştekilerin de erzak yardımı almak amacıyla işletmeye gittiği belirtildi.

İddianamede beyanlarına yer verilen müştekiler F.M. ve S.H.M, yıllar önce Suriye'den Ankara'ya geldiklerini, Umut Hayır Mağazası'na erzak yardımı almak amacıyla gittiklerinde, sanığın kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Sanığın her iki müştekiye de "sana para vereyim, benimle birlikte ol" teklifinde bulunduğu belirtilen iddianamede, teklifi kabul etmeyen müştekilerin yardıma muhtaç olmaları nedeniyle 5-6 yıl boyunca birçok kez mağazaya gittikleri, her defasında cinsel saldırıya uğradıkları kaydedildi.

İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen U.H, 12 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini, eşi görme engelli olduğu için yaşadığı mahalledeki diğer kadınlarla birlikte sanığın yardım dağıttığı yere gittiğini anlattı.

Sanığın yardım yapacağı kadınları kendisinin seçtiğini belirten U.H, bir seferinde kadınların arkasına geçerek sıkıca sarıldığını gördüğünü, durumdan korktuğu için yardımları almayı bırakıp dernekten ayrıldığını, maddi sıkıntı yaşayan kadınların ise sanığın davranışlarına ses çıkaramadığını ifade etti.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Sanık ise beyanında, emekli olduktan sonra hayır işleriyle uğraşmaya başladığını, bir süre sonra "Umut Hayır Mağazası" adıyla işlettiği depoda iyi durumda olan vatandaşların yaptığı bağışları mültecilere dağıtarak yardımda bulunduğunu, müştekilere cinsel saldırıda bulunmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini savundu.

Tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde, sanığın, müştekilere karşı eylemlerde bulunarak cinsel saldırı suçunu zincirleme şekilde işlediğinin anlaşıldığı belirtilen iddianamede, sanığın zincirleme şekilde "basit cinsel saldırı" suçundan 35 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame, Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Sanık ise bütün iddiaları reddediyor. BBC Türkçe'ye konuşan sanık, mağazasında şu ana dek çoğunluğu sığınmacılardan oluşan 37 binden fazla kişiye yardım ettiğini söylüyor.

Diyabet ve tansiyon hastası olduğunu söyleyen şahıs, ayrıca 2016 yılında sol testisinin alındığı gösteren bir sağlık raporunu bizimle paylaştı.

Şahıs, bu rapora atıfla, herhangi bir cinsel faaliyette bulunmasının mümkün olmadığını söyledi.

Şahıs martta yardım mağazasının adını Bir Evim Aşevi Derneği olarak değiştirdi. Mağazasını resmi bir hayır kurumu statüsüne almak üzere başvuruda bulundu.