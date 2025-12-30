Devlet kademelerinde yandaşların liyakata dayalı olmayan görevlendirme, atamaları toplumda tepki ve rahatsızlık yaratıyor.

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı ve 2018 Genel Seçimleri’nde AKP’den Erzurum milletvekili aday adayı olan Zafer Tarıkdaroğlu'nun yeğeni Fethullah Efe Polat tecazvüz olayı ile gündeme geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (sağda) ve Zafer Tarıkdaroğlu

Yeğen Fethullah Efe Polat, 27 Şubat 2025’te Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ek ders karşılığı çalışan personelin ‘sosyal hizmet personeli’ adı altında 657 sayılı kanun kapsamında KPSS'siz memur yapılan 'şanslı' kişilerden.

Bir yurttaş 11 Aralık 2025 günü, Fethullah Efe Polat'ın kendisine tecavüz ettiği gerekçesi ile şikayette bulundu. Polat, nitelikli cinsel istismar suçundan 13 Aralık 2025 günü tutuklandı. İdari işlem başlatan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Polat'ın tutukluluk sürecinde ‘Disiplin ve Ceza İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar’ ve ‘Disiplin ve Ceza İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar’ başlıklı yazılar gönderdi. 3. maddedeki disiplin incelemesi için görevlendirilecek kişilerin onaylarının sadece il müdüründen değil, valilik makamından da alınabileceği belirtiliyordu. Zamanlamasının manidar olan yazıları için 'devleti oyuncak ettiler' yorumları yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 2018 Genel Seçimleri’nde AKP’den Erzurum milletvekili aday adayı olmuştu. 17-25 Aralık operasyonlarından önce Fethullah Gülen’e övgüler düzen çok sayıda paylaşımı bulunduğu biliniyor.

'TAMAMEN TESADÜF'

Kendisine ulaşan BirGün'ün sorularını yanıtlayan Tarıkdaroğlu "Yeğenim bana sormadan ek dersli çalışan personel olmak için başvurmuş ve kabul edilmiş. Benim çok sonra haberim oldu. Bu başvurudan sonra sözleşmeli memurlukla ilgili kararın çıkması tamamen tesadüf. Bu konuda benim hiçbir etkim olmadı. Hatta sözleşmesinin uzatılmamasını isteyeceğim" dedi.

'UTANMIYORUZ, GURUR DUYUYORUZ'

Liyakatsız atamalar hem toplumun hem de Meclis'in gündeminde. Meclis'te yaşanan bir tartışam üzerine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP sıralarından gelen "AKP’lilerin yakınları sınavsız, mülakatsız görevlere atanıyor. Hiç mi utanmıyorsunuz?" sözlerine karşılık "Evet utanmıyoruz; yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Neden utanalım?" ifadelerini kullanmıştı.