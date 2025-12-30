Hazine ve Maliye Bakanlığı, dijital mecralar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaybı gibi risklere karşı denetim ağını sıkılaştırıyor. Bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen yeni düzenleme talimatı, para transferlerinde "açıklama" dönemini başlatmaya hazırlanıyor.

YÜKSEK TUTARLI İŞLEMLERE 20 KARAKTER ŞARTI

Yeni düzenleme uyarınca, ATM, mobil bankacılık veya internet şubesi üzerinden yapılacak EFT, FAST ve havale işlemlerinde belirli bir tutarın üzerindeki transferler için en az 20 karakter uzunluğunda açıklama yazılması zorunlu hale gelecek.

SINIR DEĞİŞTİ

Daha önce kamuoyuna yansıyan 200 bin TL sınırının aksine, ekonomi kulislerinde bu eşiğin 400 bin TL ve üzeri işlemler için geçerli olacağı konuşuluyor. Düzenleme ile transferlerin amacının yapay zeka sistemleri tarafından analiz edilmesi ve şüpheli hareketlerin anlık olarak saptanması hedefleniyor.

TAKVİM BELİRLENDİ: KADEMELİ GEÇİŞ

Düzenlemenin hayata geçirilme süreciyle ilgili şu detaylar öne çıkıyor:

31 Aralık 2024: Sektör paydaşlarından görüş alma süreci tamamlanacak.

1 Mart 2025: Uygulamanın ilk aşaması devreye alınacak.

1 Temmuz 2025: Sistemin tam kapasiteyle tüm bankacılık ağında faal olması bekleniyor.

KÜÇÜK TUTARLAR MUAF TUTULACAK

Vatandaşların günlük rutin transferleri ve düşük tutarlı işlemleri bu zorunluluğun dışında kalacak. Ancak uzmanlar, tutar ne olursa olsun açıklama kısmının detaylı doldurulmasının, ileride yaşanabilecek olası hukuki incelemelerde veya banka denetimlerinde gönderici lehine kritik bir kanıt niteliği taşıyacağını vurguluyor.