Kaynak: Haber Merkezi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da aralarında bulunduğu altı kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazası ile ilgili yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verdi.

Başsavcılık, soruşturma dosyasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verdi.

Karardan sonra Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesi, avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

“DOSYA ESASINA İLİŞKİN BİR KARAR DEĞİL”

Açıklamada, olayın üzerinden 17 sene geçmesine karşın kamuoyunda yanıt bekleyen soruların bulunduğuna dikkat çekildi.

Aile adına gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aradan geçen 17 yıla rağmen milletimizin vicdanını yaralayan bu olay tüm yönleriyle aydınlatılamamış; dosya bugüne kadar iki kez takipsizlik kararıyla karşı karşıya kalmıştır. Verilen yetkisizlik kararı, dosyanın esasına ilişkin bir karar olmayıp soruşturmanın farklı bir yetkili makam tarafından yürütülmesine yönelik usuli bir işlemdir. Bu nedenle söz konusu gelişmeyi, gerçeğin ortaya çıkarılması yönündeki mücadelenin yeni bir aşaması olarak değerlendiriyoruz.”

“SORULARIN ÜZERİ USUL KARARLARIYLA ÖRTÜLEMEZ”

Aile açıklamasında soruşturmanın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir vicdan meselesi olduğu ifade edildi.

Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

“Şunu herkes bilmelidir ki bu dosya herhangi bir adli dosya değildir. Bu dosya, milletimizin hafızasında yer etmiş büyük bir vicdan meselesidir. On yedi yıldır cevabı beklenen sorular vardır ve bu soruların üzeri usul kararlarıyla, zamanaşımıyla ya da sessizlikle örtülemez. Bugün verilen karar bizim açımızdan sürecin sonu değil, gerçeğe ulaşma mücadelesinin devamıdır. Dün nasıl adaletin tecellisi için hukuk zemininde kararlı bir mücadele verdiysek bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Kim rahatsız olursa olsun, hakikatin ortaya çıkması için yürüttüğümüz mücadeleden geri adım atmayacağız.”

'ADALETE İNANAN HERKES İÇİN BİR VİCDAN BORCU'

Muhsin Yazıcıoğlu’nun siyasi yaşamına ve kamuoyundaki yerine de değinilen açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiği ifade edildi.

Aile açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Muhsin Başkan, hayatı boyunca doğruluktan, adaletten ve millet iradesinden yana tavır almış; hiçbir güç odağı karşısında baskıya boyun eğmeden ömrünü tamamlamıştır. Ancak vefatından sonra hiç hak etmediği bir şekilde geride 17 yıldan beri cevap bekleyen sorular kalmıştır. Bu soruların cevabı yalnızca ailesi ve sevenleri için değil, adalete inanan herkes için bir vicdan borcudur, bir bağımsızlık meselesidir. Çünkü biliyoruz ki zaman geçse de hakikat değişmez. Bu dosya, tüm yönleriyle aydınlatılıncaya ve adalet yerini buluncaya kadar takip edilmeye devam edecektir.”

17 YILLIK SORUŞTURMADA YENİ SÜREÇ

Muhsin Yazıcıoğlu, 25 Mart 2009 tarihinde seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu helikopterin Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi yakınlarında düşmesi sonucu beraberindeki beş kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti.

Kazadan sonra başlatılan soruşturma ve yargı süreçleri boyunca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiği yönündeki tartışmalar kamuoyunda gündemde kalmaya devam etti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği son yetkisizlik kararının ardından dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirilecek ve soruşturma süreci yeni yetkili makam tarafından yürütülecek.