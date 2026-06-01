Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.
EK İFADE VERMİŞTİ
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zuhal Böcek hakkında yeni bir karar verildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde ek ifade veren Zuhal Böcek, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Zuhal Böcek'in tahliye edilmesinin, soruşturma kapsamında alınan ek ifadesinden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.
Soruşturma dosyasında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklanan Böcek hakkında mahkeme, adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek, yurt dışından dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı. Savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Böcek hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Tahliye kararından önce soruşturmada alınan ek ifade kamuoyunda tartışma yaratmıştı. CHP, Zuhal Böcek'in yeniden ifade vermesi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, dosyaya yönelik müdahale iddialarını gündeme taşımış ve sürece tepki göstermişti.
Zuhal Böcek'in tutuklanmasının ardından dosyadaki ifadesi de kamuoyuna yansımıştı. İfade tutanaklarında yöneltilen suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulunan Böcek, hakkındaki iddiaları reddetmişti.