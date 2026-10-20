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Kaynak: Haber Merkezi

Üsküdar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim tarihinde Düzce'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinden sonra belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

Üsküdar Belediyesi Meclis Salonu'nda en yaşlı üye olan AK Partili Ahmet Başbaydar'ın yönetiminde toplanan meclise, AK Parti ve MHP meclis üyeleri katıldı.

Ortak aday için anlaşamayan Yeni Parti ve CHP grupları ise aday çıkarmadıkları başkan vekilliği seçimine katılım göstermedi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

AK Parti ve MHP grupları başkan vekili adayı olarak AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Emin Sarıoğlu'nu gösterdi. Üye tam sayısının 3'te 2'si olan 30 sayısının arandığı ilk turda Sarıoğlu, seçime katılan 24 üyenin oyunu aldı. İkinci turda da geçerli 24 oyun tamamını Sarıoğlu alırken, yeterli sayıya ulaşılamadığı için üçüncü tur oylamaya geçildi. Salt çoğunluk olan 24 sayısının arandığı üçüncü turda, geçerli 24 oyun tamamını alan Sarıoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.

AK Parti'de yöneticilik yapan Sarıoğlu, TMSF’nin kayyum atadığı Boydak Holding’de yönetim kurulu üyeliği ve Kız Kulesi restorasyonuyla da gündeme geldi.

2016 senesinde AK Parti Üsküdar İlçе Yönеtim Kurulu Üyеsi olarak başlayan Sarıoğlu, 2018-2023 seneleri arasında AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı yapıp, 2024 yеrеl seçimlerinde ise Üsküdar bеlеdiyе meclisi üyеliğinе sеçildi.

BOYDAK HOLDİNG'E YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAPILMIŞTI

Sarıoğlu, Tasarruf Mevzuatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan Boydak Holding’e yönetim kurulu üyesi yapılmıştı.

Bellona, Mondi, Deco, İstikbal, Boydak Enerji, Muradiye Elektrik Üretim A.Ş., Erciyes Çelik Halat, Boyçelik ve Boyteks’in de aralarında bulunduğu 30’dan fazla şirketi bünyesinde barındıran Boydak Holding, FETÖ soruşturmaları kapsamında TMSF’nin yönetimine geçmişti.

Tartışmalara sebep Kız Kulesi’nin restorasyon işini de AK Partili Muhammet Emin Sarıoğlu ile akrabası Muhammet Fatih Sarıoğlu’nun kurucusu olduğu Iras Yapı isimli şirketi yapmıştı.