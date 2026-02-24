YENİÇAĞ KULİS | FATİH ERBOZ

Özgür Özel’e tepki gösteren CHP içindeki muhalif kanat, Genel Başkanlarına okuması gereken kitapların listesini iletirken bu çıkışı da “Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile arasında geçen ve kamuoyuna yansıtılan nahoş diyalogları örtmeye yönelik imaj çalışması” olarak değerlendirdi.

YENİÇAĞ’a konuşan CHP içindeki muhalif kanadın önderlerinin yorumları şöyle;

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘başucu kitabım’ dediği Tanıl Bora’nın ‘Cereyanlar’ kitabı tamamıyla 1990’lı yılları etkisindeki bir kitaptır. Solun içindeki Birikim dergisi ekolünden olan Tanıl Bora, bu çalışmaları yaptı. Birikim Grubunun akademisyen olmayan kanadından geliyor. İngilizce ve Almanca dillerini de iyi bildiği için yurt dışı kaynaklardan da yararlanarak Osmanlı’da başlayan siyasal fikir hareketleri temelle çağdaş Türk düşüncesini seyri olarak yazdı, kitabın adına da ‘Cereyanlar’ dedi. Sever bu tür eski sözcükleri. ‘Düşünce Akımları’ da diyebilirdi ama tercihi bu oldu. Burada önemli olan Genel Başkan’ın bunu neden söylediği… Bir kere bu kitabı okumaya vakti olur mu? Zaman ayırarak okunması gereken bir kitap bu kitap. Bu kitabı okumadan önce başka kitapların okunması da kaçınılmazdır.

CHP Genel Başkanı’nın okuyacağı kitapların başında Atatürk’ün okuduğu kitaplar gelir. Gökalp, Akçura, Roussaau’nun toplum sözleşmesi kitabı, yine Nutuk, İnönü ve Ecevit’in konuşmaları... CHP Genel Başkanı, önce bu kitapları okumalı. Parti programını ve tarihini çok iyi bilmeli, kavramlar ile düşünüp konuşabilmeli. Analitik zeka burada çok önemli. Bunları yapmıyorsanız o zaman bu kitabın adını zikretmenizin bir anlamı yok. “

*

Peki, “Özgür Özel, neden bu çıkışı yaptı? “sorusuna CHP içinde muhalif kanadın yorumu ise şöyle;

“Siyasetçiler zaman zaman arka plandaki sorunların çözümüne bu yolla çözüm buluyor. Bu bir imaj çalışması. İstifa eden Keçiören belediye başkanı ile WhatsApp konuşmaları kamuoyunda olumsuz etki yaratınca bu etkiyi böyle düzeltmeye çalışıyor Özgür Özel. Kitabın entelektüel dünyada ve sol çevrelerde bir karşılığı var ancak şu anda bu kitabı “okuyorum” demesinin toplumsal karşılığı yok. Hangi toplumsal soruna çözüm olarak ortaya konabilecek bir kitap? Bu kitabı söyleyeceğine toplumsal eşitsizliği irdeleyen bir kitabın ismini verse daha doğru olur, ilgi uyandırırdı. Geleceği şekillendiren teknolojik bir kitap, yapay zeka ile ilgili bir kitap daha çok ilgi uyandırır hepsinden öte tartışılırdı.

3’ncü Selim ve 2’nci Mahmut dönemlerini Osmanlı Devleti’nde bilmeyen analiz etmeyen bir Genel Başkan, Cumhuriyeti tam anlatamaz. Tanzimat dönemini bilmeyen biri CHP’li olamaz, çünkü Cumhuriyetin gerçekleştirdiği büyük dönüşümü anlayamaz. Cumhuriyet, Tanzimatta olduğu gibi eski kurumların yerine daha çağdaş kurumlar getirmiştir. Bu tarihsel süreçlere ilişkin kitapları okumalı CHP Genel Başkanı, toplum ve yine gelecek tahayyülü ile halkın karşısına çıkmalı. ‘Cereyanlar’ kitabı tamamıyla bir imaj çalışması.

Futbol dili ile siyaset konuşulursa kısır döngüler oluşuyor. Son dönemde Türk siyasetine ‘topu taca atmak’, ‘faul yapmak’ gibi kavramlar girdi. Siyasetçi, Genel Başkan bu kavramlarla konuşmaz. Siyasette kaybetmek yoktur, kazanmak yoktur. Seçim kaybedince siyasal partinin temel düşünceleri kaybolmaz, kazanınca tamamıyla topluma egemen olmaz. Seçmen bazında bunlar konuşulmayabilir ama Genel Başkan bunu bilir. Buna göre konuşur. Partinin kavramlarına hakimdir, konuşmasını buna göre yapar. Günlük dildeki sözcüklerle, günlük konular üzerinden siyaset yapılmaz. Bu sorun, sadece CHP genel başkanında yok, diğer parti genel başkanlarında da var. Türkiye’de siyaset güç, nefret ve kin temelinde yapılıyor. Sorunları çözme odaklı bir siyaset dili yok. Bu nedenle Türkiye’de siyaset irtifa kaybediyor.”