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Kaynak: Haber Merkezi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı.

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında başlayan yangın, şehir merkezine yakın bölgede paniğe neden oldu.

DUMANLARI GÖREN VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Ormanlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

RÜZGAR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

BAZI EVLER BOŞALTILDI

Yangının tehdit ettiği mahallelerde güvenlik önlemleri artırıldı.

Başta huzurevi olmak üzere bazı evlerin boşaltılmasına karar verildiği bildirildi.

Fethiye’de şehir merkezine yakın noktada çıkan yangın nedeniyle bölgede teyakkuz hali sürüyor.