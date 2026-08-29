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Kaynak: AA

Muğla'nın Datça ilçesinde saat 15.32'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Buna göre, saat 15.32'de merkez üssü Datça olan bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.92 kilometre olarak ölçüldü.