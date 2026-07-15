Muğla Valiliği, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yükseleceğini ve nem oranının düşeceğini duyurarak, orman yangını riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yapılan duyuruda; yangın tehlikesini önlemek adına ormanlık bölgelerden uzak durulması, kesinlikle ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü riskli davranıştan kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının artması ve nem oranının düşmesi beklenmektedir. Bu nedenle; valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması gerekir. Ayrıca, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiç bir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması gerekiyor. Görülen olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi konularında daha duyarlı olunması ve önümüzdeki bir hafta boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini arttıracak davranışlardan kaçınılması gerekmektedir."