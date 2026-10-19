Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Törende konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman, muhtarların devlet ile vatandaş arasında üstlendiği kritik köprü görevine vurgu yaptı.

KÖYCEĞİZ'DE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ TÖRENİ

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, Hükümet Konağı önünde düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Program kapsamında Köyceğiz Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı; ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

"DEVLET İLE VATANDAŞ ARASINDA ÖNEMLİ BİR GÖREV"

Törende günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Köyceğiz Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman, muhtarların yerel yönetimdeki yerine dikkat çekti:

"Muhtarlarımız, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında son derece kritik bir köprü vazifesi üstlenmektedir. Tüm muhtarlarımızın bu özel gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

İLÇE PROTOKOLÜ TÖRENDE YER ALDI

Anlamlı törene Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlama programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.