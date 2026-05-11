Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önleme çalışmaları kapsamında stratejik bir operasyona imza attı. Menteşe ilçesinde yürütülen saha çalışmaları sırasında, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sokacağı tespit edilen bir şahıs teknik ve fiziki takibe alındı.

Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan detaylı aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde 2 kilogram kokain maddesi ele geçirildi. Ayrıca operasyon kapsamında, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 40 bin TL nakit paraya da el konuldu.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.