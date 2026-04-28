Muğla Büyükşehir Belediyesi, sporda önemli bir başarıya daha imza atarak bu yıl 61’incisi düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda Kıta Bisiklet Takımı ile yer almanın gururunu yaşıyor.

Uluslararası düzeyde birçok güçlü takımın mücadele ettiği organizasyonda Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, ilk iki etapta sergiledikleri performansla dikkat çekti. Yarışlarda kaçış gruplarında yer alan sporcular, kritik anlarda öne çıkarak takdir topladı. Takım, Marmaris-Kıran etabındaki mücadelesini de sürdürüyor.

MİLLİ TAKIMA DAVET

Yarış heyecanı devam ederken takım sporcularından Timur Öztoprak’tan sevindirici bir haber geldi. Başarılı sporcu, Bisiklet A Milli Takımı’na davet edilerek Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek yarışlar için yola çıktı. Öztoprak, Ay-Yıldızlı forma ile uluslararası arenada mücadele edecek.

BAŞKAN ARAS’TAN AÇIKLAMA

Ahmet Aras, sporcuları ve Timur Öztoprak’ı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Muğla’mızın böylesine önemli bir organizasyonda Kıta Bisiklet Takımı ile temsil edilmesi büyük bir gurur. Sporcularımızın gösterdiği mücadele ve azim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Timur Öztoprak’ın A Milli Takım’a davet edilmesi de altyapı yatırımlarımızın karşılığıdır. Muğla’yı sporda da marka kent yapmakta kararlıyız.”

Muğla Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği destekle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer almaya ve kentin adını başarıyla duyurmaya devam ediyor.