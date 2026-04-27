61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabını da Tom Crabbe kazandı
61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun ikinci etabında Belçikalı Tom Crabbe bir kez daha zirveye çıktı. Team Flanders-Baloise sporcusu genel klasmandaki liderliğini de sürdürdü.Furkan Çelik
İKİDE İKİ YAPTI
İlk etabı da kazanan Team Flanders-Baloise takımının Belçikalı sporcusu Tom Crabbe, ikinci etapta da finiş çizgisini ilk sırada geçti.
Crabbe, büyük mücadeleye sahne olan yarışı 3 saat 35 dakika 32 saniyelik dereceyle tamamladı.
SPRINT FİNİŞİ NEFES KESTİ
Etabın son metresinde yaşanan sprint kapışmasında Sente Sentjens ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Cesar Macias elde etti.
MAYOLAR YERİNİ KORUDU
Tom Crabbe, genel klasman liderliğini sürdürerek turkuaz mayoyu korudu.
Aynı zamanda sprint klasmanında da zirvede kalan Belçikalı sporcu yeşil mayonun da sahibi olmaya devam etti.
DİĞER KLASMANLAR
Michal Pomorski, tırmanış klasmanında liderliğini sürdürerek kırmızı mayoyu sırtında tuttu.
Polonyalı sporcu ayrıca Türkiye güzellikleri klasmanında da ilk sırada yer alarak beyaz mayonun sahibi oldu.
“AİLEMİN ÖNÜNDE KAZANMAK ÇOK ÖZEL”
Yarış sonrası konuşan Crabbe, ailesinin Türkiye’de kendisini izlediğini belirtti.
Belçikalı sporcu, “Gençliğimden beri beni hep desteklediler. Şimdi burada onların önünde bunu başarmak çok özel.” sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
SIRADAKİ ETAP MARMARİS-KIRAN
TUR 2026, yarın koşulacak Marmaris-Kıran etabıyla devam edecek.
132,7 kilometrelik zorlu parkurda sporcular zirve finişi için pedal çevirecek.