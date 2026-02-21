Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan dolandırıcılık iddiası, Türkiye’nin kanını dondurdu. 40 yaşında dul kaldıktan sonra 30 yıl boyunca 5 çocuğuna tek başına bakıp büyüten 70 yaşındaki Şerife Şimşek, kendisinden 25 yaş küçük olan Mehmet Demir (45) tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia etti.

70 yaşındaki Şerife Şimşek, muz tarlasında çalışırken tanıştığı işletmeci Mehmet Demir (45) tarafından hayatının birikiminden mahrum bırakıldığını iddia etti.

40 yaşında dul kaldıktan sonra büyük zorluklarla 5 evlat yetiştiren Şimşek'in anlattıkları, izleyenleri hayrete düşürdü.

"70 YAŞINDA İÇİME BİR KIPIRTI GİRDİ"

Olayların yaklaşık 1,5 yıl önce başladığını belirten Şimşek, kendisinden 25 yaş küçük olan Demir'in tatlı diliyle güvenini kazandığını ifade etti. Yaşadığı duygusal boşluktan faydalanıldığını söyleyen Şimşek, "Bana ‘bal peteğim’ derdi. 70 yaşında içime bir kıpırtı girdi. Onun sevgisi evimi elimden alıncaya kadarmış. Hani evlenecektik, ne oldu hayallerimiz?" sözleriyle yaşadığı pişmanlığı dile getirdi.

TAPU DAİRESİNDE AKILALMAZ "TAKAS" OYUNU

İddialara göre Mehmet Demir, yaşlı kadının üzerine kayıtlı 7 milyon lira değerinde bir dubleks daire olduğunu öğrendikten sonra planını devreye soktu. "Kendi dairemi senin üstüne yapacağım" diyerek mülk takası bahanesiyle Şimşek’i tapu dairesine götüren Demir’in, güven sağlamak için kadının hesabına önce 400 bin TL yatırdığı, imza sonrası ise bu parayı geri çektiği öne sürüldü.

7 MİLYON LİRALIK EVİ HEMEN SATTI

Tapuyu kendi üzerine alan Mehmet Demir'in, mülkü vakit kaybetmeden üçüncü kişilere sattığı ve Şerife Şimşek ile tüm iletişimini kopardığı iddia edildi. Dubleks evini kaybeden yaşlı kadın, hem maddi hem de manevi olarak büyük bir çöküş yaşarken; program sunucusu Müge Anlı bile duydukları karşısında, "İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.