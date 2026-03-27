İran, Mücteba Hamaney’in kamuoyunda görünmemesine açıklık getirdi.

Açıklama, İran’ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Ali Bahreini tarafından yapıldı.

“GÜVENLİK ENDİŞELERİ”

İran basınına yansıyan bilgilere göre Bahreini, Mücteba Hamaney’in uzun süredir kamuoyu önüne çıkmamasına ilişkin, “Bu durum güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Ayrıca İran yönetiminde herhangi bir boşluk bulunmadığını vurgulayan Bahreini, Hamaney’in ülke yönetimindeki rolünü sürdürdüğünü ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

DÜNYA BASININDA MERAK KONUSU OLMUŞTU

Mücteba Hamaney’in uzun süredir görünmemesi, uluslararası medyada da geniş yankı buldu. Batılı basın kuruluşları durumu “olağan dışı” olarak değerlendirirken, İran’daki güç dengeleri ve güvenlik risklerine dikkat çekti.

Bazı analizlerde, İran yönetiminin üst düzey isimleri daha sıkı koruma altına aldığı ve bölgesel gerilimin bu önlemleri artırdığı yorumları yapıldı.