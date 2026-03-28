Dilovası’nda 7 işçinin yaşamını yitirdiği Ravive Kozmetik davasında mahkeme, 8 tutuklu sanıktan 1’i hakkında tahliye, diğer 7 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Duruşma 20 Mayıs’a ertelendi. Duruşmanın ardından aileler, cezaevi önünde açıklama yaptı.

Aileler adına konuşan Av. Elif Yetigin, işçi katliamına ilişkin davayı değerlendirdi.

Dört gün süren duruşmalarda fabrikadaki çalışma koşullarını ve sömürü düzenini ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Yetigin, “Kadın işçilerin ve çocuk işçilerin hangi koşullarda çalıştırıldığını anlattık. Yalnızca şirket yetkililerinin sorumluluklarına değil, Türkiye’deki çalışma düzenine ve sömürü sistemine dair de beyanlarda bulunduk. Bunları delillendirmeye çalıştık. Çünkü her katliam bir sonrakini tetikliyor, her cezasızlık başka bir cezasızlığı doğuruyor” dedi.

"İŞÇİ CİNAYETLERİYLE UYANMAK İSTEMİYORUZ"

Ailelerin adalet talebini dile getiren Yetigin, “Biz her gün işçi cinayetleriyle uyanmak istemiyoruz. Aileler bir yandan acı yaşarken diğer yandan tüm sorumluların yargılanmasını istiyor. Türkiye’de artık işçilerin çalışırken hayatını kaybetmediği bir düzen talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin ara kararına ilişkin bilgi veren Yetigin, dosya kapsamında tutuklu bulunan 8 sanıktan 1’i hakkında tahliye kararı verildiğini, 7 sanığın ise tutukluluk hâlinin devamına karar verildiğini söyledi.

Mahkemeye sundukları taleplerin kabul edildiğini belirten Yetigin, “Bankalara müzekkere yazılması, hesap hareketlerinin incelenmesi ve şirketler arasındaki bağların ortaya çıkarılmasına yönelik taleplerimiz kabul edildi. Bu sürece ilişkin detaylar dosyaya yansıyacak” dedi.

“TÜM KESİMLERİ DAVAYI TAKİP ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Katliamın yalnızca Ravive Kozmetik ile sınırlı olmadığını vurgulayan Yetigin, küresel şirketlerin de süreçte payı bulunduğunu söyledi. Bu kapsamda, Ravive Kozmetik ile bağlantılı olduğu belirtilen Lider Kozmetik’in yetkililerinin de sorumluluğunun araştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Yetigin, “Lider Kozmetik yetkilisi Nail Köse’nin bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar verildi. Bu, yalnızca bireysel sorumluların değil, ticari ilişkiler ağının da ortaya çıkarılması açısından önemli” diye konuştu. Kamu görevlilerine yönelik soruşturmanın akıbetinin de sorulmasına karar verildiğini aktaran Yetigin, Soma ve Hendek davalarını hatırlatarak, cezasızlık riskine parmak bastı.

Davanın 20 Mayıs’a ertelendiğini belirten Yetigin, kamuoyuna çağrıda bulunarak, “Bu dava yalnızca Ravive Kozmetik davası değildir. Tüm kesimleri davayı takip etmeye çağırıyoruz” dedi.