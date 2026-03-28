Türkiye genelinde sebze fiyatlarında son haftalarda dikkat çeken bir artış yaşanıyor. Üretim ve lojistik maliyetlerindeki yükseliş, pazarlara ve market raflarına doğrudan yansımış durumda.

En çarpıcı artış ise domates fiyatlarında görüldü. Yaklaşık 20 gün önce kilogramı 55 liradan satılan domatesin fiyatı, kısa sürede 170 liraya kadar çıktı. Güncel olarak market ve semt pazarlarında fiyatların 139 ile 180 lira arasında değiştiği gözleniyor.



MALİYETLER FİYATLARI YUKARI ÇEKİYOR

Sektör temsilcileri, bu artışın arkasında iki temel neden olduğunu belirtiyor: akaryakıt ve gübre fiyatları. Özellikle taşımacılık maliyetlerinde önemli paya sahip olan motorin fiyatları, ürünün tarladan tüketiciye ulaşana kadar geçen süreçte fiyatları artırıyor.

Üretim tarafında da benzer bir tablo söz konusu. Gübre başta olmak üzere tarımsal girdilerdeki yüksek maliyetler, üreticiyi zor durumda bırakırken arzın azalmasına yol açıyor.



FİYATLARDA YÜKSEK SEYİR SÜREBİLİR

Uzmanlar, mevcut maliyet yapısında ciddi bir iyileşme sağlanmadığı sürece sebze fiyatlarındaki yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle yaz sezonuna geçiş sürecinde maliyet baskısının sürmesi halinde fiyat dalgalanmalarının artabileceği ifade ediliyor.