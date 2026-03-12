Milli Savunma Bakanlığı, NATO’nun balistik füze savunma sistemi hakkında basın mensuplarına bilgilendirme yaptı. Açıklamada, balistik füzelerin son yıllarda uluslararası güvenlik ortamında önemli bir tehdit haline geldiği ve NATO’nun Avrupa’daki nüfusu, toprakları ve askeri unsurları korumak amacıyla kapsamlı bir savunma mimarisi oluşturduğu belirtildi.

NATO’nun balistik füze savunmasının, İttifak’ın entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçası olduğu ve tamamen savunma amaçlı geliştirildiği ifade edildi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Bakanlığın verdiği bilgilere göre NATO’nun balistik füze savunma sistemi üç temel unsurdan oluşuyor: sensörler, komuta-kontrol sistemi ve önleyici unsurlar.

Sensörler balistik füzenin fırlatıldığını erken aşamada tespit ederken, komuta-kontrol sistemi elde edilen verileri analiz ederek tehdide karşı hangi savunma unsurunun kullanılacağına karar veriyor. Önleyici sistemler ise hedef haline gelen füzenin uçuş sırasında etkisiz hale getirilmesini amaçlıyor.

Sistem, tehdidin erken tespiti, izlenmesi, değerlendirilmesi ve önlenmesi aşamalarından oluşan çok katmanlı bir yapıyla çalışıyor.

2010’DAN BU YANA GELİŞTİRİLİYOR

NATO’nun balistik füze savunma kapasitesi yıllar içinde aşamalı olarak geliştirildi.

2010’daki Lizbon Zirvesi’nde sistemin genişletilmesine karar verilirken, 2016 Varşova Zirvesi’nde ilk harekât kabiliyeti ilan edildi.

2024 Washington Zirvesi’nde ise sistemin daha da geliştirilerek artırılmış harekât kabiliyeti seviyesine ulaştığı duyuruldu.

TÜRKİYE’NİN KATKISI KÜRECİK RADARI

NATO’nun balistik füze savunması çok uluslu bir sistem olarak müttefik ülkelerin katkılarıyla yürütülüyor. Almanya Ramstein Hava Üssü’nde komuta merkezine ev sahipliği yaparken, ABD Avrupa Aşamalı Uyarlanabilir Yaklaşımı kapsamında çeşitli sistemler sağlıyor.

Türkiye ise Malatya’nın Kürecik ilçesinde konuşlu erken uyarı radarı ile sisteme katkı sunuyor. Romanya ve Polonya’daki Aegis Ashore tesisleri ile İspanya’daki Rota deniz üssü de sistemin önemli unsurları arasında yer alıyor.

Ayrıca bazı NATO ülkeleri Patriot ve SAMP/T gibi hava ve füze savunma sistemleri, radarlar ve savaş gemileriyle savunma mimarisine destek veriyor.

NATO’nun balistik füze savunma mimarisinin, değişen tehdit ortamına göre geliştirilmeye devam ettiği vurgulandı.