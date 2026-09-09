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Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı.

Bakanlığın paylaşımında, İzmir’in kurtuluşunun Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasının önemli bir simgesi olduğu belirtilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Milli Mücadele kahramanları anıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Milli Mücadelemizin zaferle taçlandığı İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."