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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos 2026 tarihinde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kaybolan 16 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı devasa bir filonun seferber edildiği operasyonda, su altı teknolojisinin son imkanları kullanılıyor.

BATIK 550 METREDE TESPİT EDİLDİ

Arama faaliyetlerinde kritik bir dönüm noktası, TCG Işın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi'nin gelişmiş sonar ve tespit sistemleriyle yaşandı. Yapılan titiz taramalar sonucunda, batan geminin enkazı denizin 550 metre derinliğinde tespit edildi.

TCG ALEMDAR VE ROV TEKNOLOJİSİ DEVREDE

Batığın yerinin belirlenmesinin ardından, TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi bölgeye sevk edilerek operasyonun merkezine yerleşti. MSB'den yapılan açıklamaya göre; TCG Alemdar'da konuşlu bulunan ve tam 3 bin metre derinliğe kadar operasyon yapabilme kabiliyetine sahip Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı (ROV) ile batığa riskli bir dalış gerçekleştirildi.

DEVASA FİLO SEFERBER OLDU

Bölgedeki operasyon, sadece su altı değil, su üstü ve havadan da aralıksız destekleniyor. Arama kurtarma çalışmalarında Deniz Kuvvetleri'ne ait toplam 7 gemi ve 6 hava vasıtası aktif görev yapıyor. Ekipler, sahil şeridinden deniz dibine kadar geniş bir alanı tarayarak kayıp yolcuların izini sürüyor.

4 KİŞİNİN NAAŞINA ULAŞILDI, ORAMİRAL TATLIOĞLU BÖLGEDE

ROV ile yapılan detaylı incelemeler ve su üstü çalışmaları neticesinde, şu ana kadar maalesef 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Denizden çıkarılan naaşlar, kimlik tespiti ve gerekli işlemler için ilgili makamlara teslim edildi.

Hayati önem taşıyan bu operasyonu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da dün bölgeye giderek yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında anlık bilgi aldı. Kayıp durumdaki 16 yolcuyu bulmak için yürütülen hummalı çalışmalar, zorlu deniz şartlarına rağmen kararlılıkla devam ediyor.