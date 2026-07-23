Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında; Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik süreci, vefat eden Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin hakkındaki soruşturma ve terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin kritik açıklamalara yer verildi.
MSB'den Eurofighter açıklaması: Ağustos’ta ilk personeller gönderilecek
Milli Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki kapsamında pilot ve bakım personelinin Birleşik Krallık’a gönderileceğini, vefat eden Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin ile ilgili sürecin titizlikle takip edildiğini ve sınır güvenliği verilerini paylaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Eurofighter Typhoon tedarikine yönelik takvimi paylaşan Bakanlık, uçuş kadrosunun Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa süre içinde eğitim sürecine dâhil edilmesinin planlandığını duyurdu. Yapılan sözleşme doğrultusunda, hem pilot hem de bakım personelinin önümüzdeki yıllarda da dönemsel olarak Birleşik Krallık’a sevk edilmesine devam edileceği bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Eurofighter (EF) Tedariki kapsamında 2026 yılı Ağustos ayı içerisinde uçucu personelin Birleşik Krallık’a gönderilerek kısa zamanda uçuş eğitimlerine başlanması planlanmaktadır. İmzalanan sözleşme kapsamında; yıllara sari olarak Birleşik Krallık’a uçucu ve bakım personeli gönderilmeye devam edilecektir." dendi.
Hava Harp Okulu öğrencisi Veli Bilgin’in yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan adli ve idari incelemelerin hassasiyetle yürütüldüğü ifade edildi. Kesin ölüm gerekçesini netleştirecek adli tıp raporunun beklendiği belirtildi. Bilgin için rahmet ve başsağlığı dilenen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Adli süreç ve idari tahkikattan elde edilen bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu süreçte, hayatını kaybeden Harbiyeli öğrencimizin ailesinin acısına saygı gösterilmesi ve varsayıma dayalı değerlendirmelerden kaçınılması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, resmî açıklamalar dışında sosyal medyada paylaşılan tahmine ve olasılıklara dayalı yorumlar ile kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur.”
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karada, denizde ve havada operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanan toplantıda son veriler şu şekilde sıralandı:
Terörle Mücadele: Geçtiğimiz hafta içinde 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Operasyon alanlarında tespit edilen mağara, sığınak, mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) imha çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.
Hudut Güvenliği: Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan, 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere toplam 466 kişi yakalandı.
Yıllık Toplam Veriler: 1 Ocak'tan bu yana hudutlarda yakalananların sayısı 6 bin 485'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta engellenen 946 şahısla birlikte, yıl içinde sınırı geçmesi engellenen toplam kişi sayısı 42 bin 776 oldu.