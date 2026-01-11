Türkiye'nin öncülüğünde Romanya ve Bulgaristan ile oluşturulan 'MCM Black Sea Görev Grubu, Karadeniz'de sürüklenen gemileri tespit etmek için çalışmalara başladı.

TÜRK GEMİLERİ MAYIN AVINDA

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "MCM Black Sea Görev Grubu 8'inci Aktivasyonu; Türk komuta gemisi TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi (A-575), Rumen mayın avlama gemisi ROS Ion Ghiculescu (M-270), Bulgar mayın tarama gemisi (BGS Priboy (M-63) ve Türk mayın avlama gemisi TCG Ayvalık (M-267)’ın, Umuryeri/İstanbul'da toplanması ile 9 Ocak 2026 tarihinde başladı" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gemilerin 19 Ocak tarihine kadar görevde olacağını duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan gemilerin, Karadeniz'de sürüklenen gemileri tespit etmekle görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında,

"Gemiler, Karadeniz'de sürüklenen mayınların tespit edilerek etkisiz hale getirilmesi ve birlikte eğitimler yapılması maksadıyla 10 Ocak 2026 tarihinde Umuryeri'den ayrılarak görevlerine başladı. Gemiler, 19 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek aktivasyon süresince, denizdeki eğitim faaliyetlerine ilave olarak Burgaz ve Köstence liman ziyareti icra edecekler" denildi.