İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arkasında oturan kadının saçını çekti. Motosikletteki kadın kavga sırasında dengesini kaybetti. Darbedilen kadının motosikletten düşmekten ve kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu anlar başka bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

KAMYONUN ALTINDA KALIYORDU



Olay 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaşandı. Emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüyle arkasında oturan kadın yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bu sırada emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü kadının saçını çekti. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında kadın aldığı darbelerle dengesini kaybetti. Motosikletten düşmek üzereyken son anda kendini toparlayan kadın ölümden döndü. Motosikletteki 2 kişinin kavga ettiği ve kadının dengesini kaybettiği anlar kask kamerasına yansıdı.

Yaşanan kavga anı başka bir motosiklet sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki motosiklet sürücüsünün arkasında oturan kadın yolcunun saçını çektiği anlar görülüyor. Motosiklet sürücüsünün kadını darbettiği anlar da görüntülerde yer alıyor.