Motorin fiyatlarına gece saat 23.59’dan itibaren geçerli olmak üzere 5,18 TL zam yapılması bekleniyor. Gerçekleşen düzenlemeyle beraber eşel mobil sistemi kapsamında uygulanan ÖTV desteği sona eriyor. Bu nedenle artık fiyat artışları doğrudan pompaya yansıyacak.

KÜRESEL GERİLİM FİYATLARI YÜKSELTTİ

Akaryakıt fiyatlarındaki artışta küresel gelişmeler etkili oldu. İran’daki savaş nedeniyle dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’nda tedarik zincirinin aksaması, fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Petrol işleme tesislerine yönelik saldırılar ve bölgedeki gerilimin artması, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareketlendirdi.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Zam haberini duyan araç sahipleri, fiyat artışı yürürlüğe girmeden önce akaryakıt almak için istasyonlara akın etti. İstanbul genelinde birçok akaryakıt istasyonunda uzun kuyruklar oluştuğu gözlendi.