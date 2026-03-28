İsrail ile ABD, İran'ın başkenti Tahran'ı vurmaya devam ediyor.
AA muhabiri, Tahran’ın kuzey doğusunda şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi.
Patlamalarla birlikte gökyüzüne ışık yükselirken, bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü.
Saldırıların ardından İran hava savunma sistemleri devreye girdi.
ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI
İran basını, kentin bazı bölgelerinde kısa süreli elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, patlamalar kentin 1. bölgesinde yer alan Şehid Mahallati'de, 4. bölgesinde Risalet Otoyolu çevresinde, 9. bölgede Mehrabad Havalimanı çevresinde ve 18. bölgedeki Sadabad'da meydana geldi.