Fransız Senatosu üyesi Claude Malhuret, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Malhuret, Trump’ın kabinesi ve politikalarına sert eleştiriler yöneltti.

Trump’ın kabine tercihlerini hedef alan Malhuret, bazı isimleri eleştirerek şu ifadeleri kullandı: “Trump’ın kabinesine bakalım. İklim değişikliğine inanmayan bir şüpheci; Çevre Bakanı. Alkolik bir TV sunucusu; Savunma Bakanı. Bir Putin hayranı; Ulusal Güvenlik Bakanı.”

Malhuret, açıklamasında Türk atasözüne de atıfta bulunarak şu sözleri dile getirdi:

“Bir Türk atasözü der ki: ‘Bir palyaço saraya yerleştiğinde kral olmaz… saray sirk olur.’”

Trump yönetiminin dış politika hamlelerini de eleştiren Malhuret, ABD’nin askeri adımlarına dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu ekip, Birleşmiş Milletler’e rakip oluşturmaya karar verdi. Biden’ın tüm görev süresi boyunca yaptığından daha fazla askeri saldırı başlattı.”

Malhuret ayrıca Epstein davasına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme geldiğine de işaret etti.