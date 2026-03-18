Üç kez Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP kariyerinin ilk sezonunda ikinci yarışına Brezilya’da çıkacak. Razgatlıoğlu, sezonun ikinci ayağında Autodromo Ayrton Senna pistinde mücadele verecek.

Brezilya’daki yarış programı, 20 Mart Cuma günü TSİ 17.05’te yapılacak ilk serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 21.20’de gerçekleştirilecek antrenman seansıyla hafta sonu temposu sürecek.

21 Mart Cumartesi günü TSİ 16.10’da ikinci serbest antrenmana katılacak olan MotoGP’nin ilk Türk sporcusu Razgatlıoğlu, TSİ 16.50’de sıralama turlarında yer alacak ve saat 21.00’de sprint yarışında piste çıkacak. 22 Mart Pazar günü ise TSİ 16.40’ta ısınma turlarına katılacak olan Red Bull sporcusu, TSİ 21.00’de koşulacak ana yarışta sezonun ikinci mücadelesine çıkacak.