Ukrayna ile Rusya arasındaki yıpratma savaşı, Kiev yönetiminin uzun menzilli asimetrik harp yeteneğini devreye sokmasıyla bir kez daha Rusya Federasyonu’nun başkentine uzandı. Gece boyunca Moskova ve çevresindeki yerleşim birimlerini hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırıları, bölgede son dönemin en kanlı gecelerinden birinin yaşanmasına neden oldu.

VALİ VOROBYEV ACI TABLOYU AÇIKLADI: BANLİYÖLERDE CAN PAZARI

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyev, başkent ve çevresinin yoğun bir İHA bombardımanına maruz kaldığını doğruladı. Saldırıların hava savunma bataryalarınca göğüslendiğini belirten Vorobyev, buna rağmen enkaz parçalarının düştüğü noktalarda trajediler yaşandığını aktardı.

Himki Bölgesi: Müstakil bir eve isabet eden İHA enkazı nedeniyle 1 sivil yaşamını yitirdi. Ekiplerin enkaz altında kaldığı değerlendirilen bir başka vatandaşı kurtarmak için zamana karşı yarış yürüttüğü bildirildi.

Mıtişçi Bölgesi: Bu bölgeyi hedef alan patlamalarda 2 kişinin hayatını kaybettiği netleşti. Faciada toplam can kaybı 3'e yükseldi.

Krasnogorsk, Istra ve Agrogorodok: Krasnogorsk’ta çok katlı bir apartmana isabet eden İHA, birkaç dairede ağır yapısal hasara yol açtı. Istra ilçesindeki bir apartman ile Agrogorodok köyünde bulunan 6 müstakil ev saldırılardan doğrudan etkilendi. Bu hat üzerinde ilk belirlemelere göre 3 erkek ve 1 kadının yaralandığı, yaralılara acil tıbbi müdahale sağlandığı belirtildi.

Subbotino Köyü: Bir müstakil ev İHA düşmesi sonucu tamamen yanarak kül oldu. Şans eseri bu noktada can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Vali Vorobyev, Ukrayna unsurlarının bölgedeki bazı kritik altyapı tesislerini de doğrudan kamikaze drone'larla hedef aldığını, tüm sıcak noktalarda acil durum ekiplerinin kriz yönetimine devam ettiğini sözlerine ekledi.

BELEDİYE BAŞKANI SOBYANİN: 120’DEN FAZLA İHA İMHA EDİLDİ

Başkent Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı stratejik açıklamada, hava savunma şemsiyesinin Ukrayna’ya ait geniş çaplı ve organize bir hava taarruzunu başarıyla püskürttüğünü savundu. Sobyanin, son 24 saatlik periyotta Moskova hava sahası ve yaklaşma rotalarında 120’den fazla İHA’nın imha edilerek düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Saldırıların kent merkezindeki bilançosuna değinen Belediye Başkanı Sobyanin, ilk tespitlere göre Moskova genelinde 12 sivilin yaralandığını duyurdu. Yaralıların çok büyük bir kısmının, stratejik öneme sahip Moskova Petrol Rafinerisi’nin ana kontrol noktası yakınlarındaki bir şantiyede çalışan ve tam saldırı anında vardiya değişimi yapan işçiler olduğu öğrenildi.