TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen yeni isimler belli oldu.
BAHİS SORUŞTURMASINDA 297 ANTRENÖR PFKD'YA SEVK EDİLDİ
Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör bahis oynaması sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
MONTELLA'NIN YARDIMCISI SERKAN DAMLA DA LİSTEDE
PFDK'ya sevk edilen isimler arasında A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcılığını yapan Serkan Damla'nın da yer alması dikkat çekti.
Öte yandan Ceyhun Eriş, Ragıp Başdağ ve Burhan Eşer gibi Süper Lig'de forma giymiş eski futbolcular da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.
PFDK'YA TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLEN 297 İSİM
İBRAHİM SELEN
MERT ZAFER AYDIN
NECATİ DEMİRHAN
ÖZHAN KESKİNKALE
ATİLLA ÇALIM
HAKKI AKMAN
EVRİM DEVRİM
KAAN ERDOĞMUŞ
ŞEREF TURGUT
ONUR BEKTAŞ
MURAT HAN KARAGÖL
MEHMET ÇAKIR
EVREN ERSAN NALBANT
HÜSEYİN DEMİRBAY
CEM SABUR
VOLKAN NADİR YILMAZ
GÜRCAN ALKAN
EMRAH TANTA
ALAATTİN ÇELİK
AHMET CİNGÖZ
FIRAT YEŞİLYUVA
SERDAR KULBİLGE
OZAN DOMBAZ
CEMİL VATANSEVER
CEYHUN KURTLAR
OSMAN CENGİZ GÜZELTEPE
ÜMİT NOYIN
FATİH KOTAN
MUSTAFA KOCABEY
EMRAH GÖRKEM ALP
FATİH TEVEK
YASİN MERMER
YASİN GÖKDEMİR
MEHMET CEYHUN
EROL POLAT
EMRAH AKÇA
RAŞİT SERT
MUSTAFA DİLİÇIKIK
BAHRİ BENTÜR
SERHAT AKYÜZ
KADİR CANTÜRK
SİNAN BİÇER
MUAMMER GİRGİN
İLKER YALÇIN
KADİR BEKER
HASAN HAYKIR
TARKAN ÖZYILMAZ
SERDAL ÇELİK
MUSTAFA TURA
AHMET DAĞ
CELAL ÇIRPANLI
UMUT BAYAN
SERCAN ÖZÇELİK
SERDAL PEKER
RIDVAN DEMİR
MUTLU KAYA
ZAFER KOÇ
CEM KASIMOĞLU
AYTEKİN KIRAN
MUSTAFA KUZU
ERCAN BAYRAK
YUSUF KÜÇÜKAKYÜZ
ALİM FIRAT ÖZDOĞAN
FIRAT ÇAKMAK
ÖZGÜN DENİZ TAŞKIN
ZÜLKİF KARA
FATİH ARICI
FATİH EROĞLU
FATİH AZAK
ÖZGÜR BAYER
SERHAT ALPAY
SONER KELEŞ
NEDRET KURU
HÜSEYİN İLKİN
HALİL MERAL
OZAY ATBİN
ERHAN ŞAHİN
İBRAHİM ÜLÜM
FATİH ATEŞ
RAMİS GAZELCİ
ALPER MEHMETOĞLU
SEFA DEMİR
ORHAN ŞİMŞEK
MEHMET YILMAZ
MURAT DURUER
EMRE ARSLAN
AHMET GÖRKEM GÖRK
SİNAN AYDIN
BİRKAN DURAN
CEMAL AYKUT ŞENKUL
EMİR ALİ UYAR
CAHİT ARIM
HAKAN FIRILOĞLU
TACETTİN VEREP
SELİM GÖKBAYRAK
ALPER TUNGA SÖKMEN
MURAT DABAN
OGÜN RUHİ DEMİR
BORA TAŞ
KUBİLAY EREL
ÖMER CAN SOKULLU
ALİ MUMCU
NEVZAT KAFADAROĞLU
KERİM YILDIRIM
UĞUR YAZICI
GÖKHAN KOLOMOÇ
TEVFİK AKOL
UMUT BAYSAL
SONER DURMAZ
SERKAN DAMLA
ARMAĞAN YAPICI
MUHAMMET FATİH ÇAĞLIN
ANIL CIRIKOĞLU
CEYHUN ERİŞ
ERMAN KIRMIZI
GÖRKEM GÜNGÖR
EGEMEN BABAÇ
ERDİNÇ KURT
VEDAT ÇOBAN
MUSA ÖZTÜRK
GÖKHAN İPEK
ERKAN MERALLI
BARIŞ DUMLUPINAR
MUHAMMED RIZA KURT
AHMET ERHAN BİLİCİ
İSA ATİK PALANDÖKEN
OKTAY KAHRAMAN
ERCAN AĞAÇE
EREM FARUK ŞAHİN
SERKAN YEĞİN
ÖZGÜR POLAT
KASIM ÇAĞRI AYCA
SADETTİN SARIALİOĞLU
ÖZKAN KILIÇ
LEVENT YILMAZ
ÖMER ATEŞ
SERDAR HOŞHAN
FİKRET ATICI
BERKCAN VURAL
MUSTAFA GÖKTAŞ
BURAK ÇAMLIBEL
ATAKAN GÜLTEKİN
MESUT CÖMERT
YASİN AVCI
METİN KARACA
ONUR ÇEBİ
MELİH ÖZPINAR
MERT YILMAZ
ABDULLAH KALAFATOĞLU
KASIM ÇIKLA
SAMET GÖKMEN AKINAY
FIRAT AYATA
SERHAT GÜMÜŞTAŞ
AKIN AL
EFE HALİL ÖZARSLAN
CUMALİ ENGİNAR
DURAN CAN DOĞAN
YASİN SÖĞÜT
VEDAT KAPURTU
RAMAZAN AYDINOĞLU
ERDİNÇ PALA
BAKİ ÇAĞDAŞ UZUN
ÖMER KAPLAN
SEMİH KARATAŞ
HASAN YİĞİT
HÜSAMETTİN BALCI
TARKAN YARAN
İLKER AKATIN
BAHADIR KIYAK
BURHAN EŞER
YAKUP BIRASOĞLU
ÖMER FIRAT ÇELİK
ERKAN BULUT
NURULLAH KAYA
MAHMUT OKTAY
OZAN SOLAK
UFUK ATEŞ
FATİH KÖSE
KADRİ AÇILMIŞ
ERCAN ŞAHİN
ÇETİN KONUŞ
İBRAHİM POLİGON
ŞENOL YAVAŞ
GÖKSEL ARSOY
ÇAĞLAR VOLGA
METE METİN
MURAT SIR
AHMET BAYRAM
EKREM DİL
MELİH ERGÜN
SÜLEYMAN OLGUN
EROL TOKGÖZLER
MUSTAFA OZAN ALTIN
NURİ İLKER KILDIR
AHMET HAMDİ GÜLBAHAR
ERTUĞRUL DAĞALTIN
HAMZA MUTLU
RAMAZAN IRMAK
HASAN TUNÇEL
ABDULKADİR YILMAZ
OĞUZHAN TÜRK
ALİ HAN UYGUN
ONUR NASUHOĞULLARI
MEHMET DÖNMEZDEMİR
BATUHAN KARKINAY
BÜLENT ÜSTÜNER
KIVANÇ KARAKAŞ
CEMAL YAVUZOL
ABDİ AKTAŞ
HAMDİ DEMİRTAŞ
ABDULLAH FİLİK
MUHAMMET REİS
EKREM TEVETOĞLU
ERTUĞRUL ÖZDEMİR
BÜLENT KARABAĞ
OĞUZHAN BİRDAL
MERTGÜL ÇAPOĞLU
CEM KARACA
HAKAN KESGİN
MUSTAFA ŞEN
MURAT İSMET ERDEĞER
MURAT KARAKOÇ
SERKAN İŞYAPAN
MEHMET NACIR
CUMHUR KARADAĞ
MUHARREM TÜRKBEN
RAMAZAN BURAK ÖNER
FURKAN İLGÜN
SERKAN BAZİYA
HÜSEYİN KILINÇ
FUAD KINALI
ONUR GÜNEŞ ÇAKIR
TUFAN ESİN
FERHAT TUNÇ
MERT SAĞLAM
UTKU KIZILTEPE
MEHMET ÇOĞUM
ALİ SARI
ÜMİT LEVENT ZORLUER
DÜNDAR DENİZHAN
TAYFUN AYDIN
NİHAT TİNEL
BAHADIR ÖZGEN
MİKAİL ÜZÜMCÜ
OĞULCAN BAHAR
FIRAT AL
CAN AKÇAKAYA
SADETTİN TÜRK
CENK ÇOKDUYAR
MUHAMMET ÇITLAK
ÇAĞLAR AYAN
TUĞRUL YÜCEL
FATİH SERCAN EKİNCİ
DOĞAN BAYKUŞ
MUSTAFA SABRİ ODABAŞI
HASAN KEMAL ÖZDEMİR
TURAN KAYNAR
ONUR ÇELİK
RAGIP BAŞDAĞ
ERSİN UĞUR CANOĞLU
MURAT KARAOĞLAN
ÖZCAN ÖZ
BİROL EROL
GÖKHAN ÇALIŞAL
SÜLEYMAN CAN ADAK
AYHAN GÖKKOYUN
MUAMMER NURLU
SERKAN DOKUZ
ÜLKEN DURAK
EFE BAŞ
HAKAN BAYRAKTAR
EMRE GÜRSOY
MUSTAFA BOZTEPE
ONUR TÜTÜNCÜ
MEHMET DERYA MAZLUM
AHMET SAFA KAHRAMAN
GÖKAY KAVALCI
MURAT UÇKUN
ALPAGO CUMHUR AKBAY
ÖZGÜR ARSLAN
ONUR BEŞEL
MEHMET FURAL
KAZIM KAAN KOZAK
BEKİR GÜLERARSLAN
SAVAŞ ÖZTÜRK
NAMIK YÜKSEL
MEHMET KABAK
ŞENOL DEMİR
İHSAN MERT
AFAN KOÇAK
TAYFUN CORA
OSMAN SERHAT TOPÇU
HAYDAR ÖZDEMİR
ATİLLA METİN
ÖZGÜR ÇEBİ
MERT İYİBİÇER
MUTLU YILMAZ