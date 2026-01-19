TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen yeni isimler belli oldu.

BAHİS SORUŞTURMASINDA 297 ANTRENÖR PFKD'YA SEVK EDİLDİ

Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yılda görev yapan 297 antrenör bahis oynaması sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Montella'nın yardımcısı dahil 297 antrenör PFDK'ya sevk edildi - Resim : 1

MONTELLA'NIN YARDIMCISI SERKAN DAMLA DA LİSTEDE

PFDK'ya sevk edilen isimler arasında A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın yardımcılığını yapan Serkan Damla'nın da yer alması dikkat çekti.

Öte yandan Ceyhun Eriş, Ragıp Başdağ ve Burhan Eşer gibi Süper Lig'de forma giymiş eski futbolcular da PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

PFDK'YA TEDBİRLİ OLARAK SEVK EDİLEN 297 İSİM

İBRAHİM SELEN

MERT ZAFER AYDIN

NECATİ DEMİRHAN

ÖZHAN KESKİNKALE

ATİLLA ÇALIM

HAKKI AKMAN

EVRİM DEVRİM

KAAN ERDOĞMUŞ

ŞEREF TURGUT

ONUR BEKTAŞ

MURAT HAN KARAGÖL

MEHMET ÇAKIR

EVREN ERSAN NALBANT

HÜSEYİN DEMİRBAY

CEM SABUR

VOLKAN NADİR YILMAZ

GÜRCAN ALKAN

EMRAH TANTA

ALAATTİN ÇELİK

AHMET CİNGÖZ

FIRAT YEŞİLYUVA

SERDAR KULBİLGE

OZAN DOMBAZ

CEMİL VATANSEVER

CEYHUN KURTLAR

OSMAN CENGİZ GÜZELTEPE

ÜMİT NOYIN

FATİH KOTAN

MUSTAFA KOCABEY

EMRAH GÖRKEM ALP

FATİH TEVEK

YASİN MERMER

YASİN GÖKDEMİR

MEHMET CEYHUN

EROL POLAT

EMRAH AKÇA

RAŞİT SERT

MUSTAFA DİLİÇIKIK

BAHRİ BENTÜR

SERHAT AKYÜZ

KADİR CANTÜRK

SİNAN BİÇER

MUAMMER GİRGİN

İLKER YALÇIN

KADİR BEKER

HASAN HAYKIR

TARKAN ÖZYILMAZ

SERDAL ÇELİK

MUSTAFA TURA

AHMET DAĞ

CELAL ÇIRPANLI

UMUT BAYAN

SERCAN ÖZÇELİK

SERDAL PEKER

RIDVAN DEMİR

MUTLU KAYA

ZAFER KOÇ

CEM KASIMOĞLU

AYTEKİN KIRAN

MUSTAFA KUZU

ERCAN BAYRAK

YUSUF KÜÇÜKAKYÜZ

ALİM FIRAT ÖZDOĞAN

FIRAT ÇAKMAK

ÖZGÜN DENİZ TAŞKIN

ZÜLKİF KARA

FATİH ARICI

FATİH EROĞLU

FATİH AZAK

ÖZGÜR BAYER

SERHAT ALPAY

SONER KELEŞ

NEDRET KURU

HÜSEYİN İLKİN

HALİL MERAL

OZAY ATBİN

ERHAN ŞAHİN

İBRAHİM ÜLÜM

FATİH ATEŞ

RAMİS GAZELCİ

ALPER MEHMETOĞLU

SEFA DEMİR

ORHAN ŞİMŞEK

MEHMET YILMAZ

MURAT DURUER

EMRE ARSLAN

AHMET GÖRKEM GÖRK

SİNAN AYDIN

BİRKAN DURAN

CEMAL AYKUT ŞENKUL

EMİR ALİ UYAR

CAHİT ARIM

HAKAN FIRILOĞLU

TACETTİN VEREP

SELİM GÖKBAYRAK

ALPER TUNGA SÖKMEN

MURAT DABAN

OGÜN RUHİ DEMİR

BORA TAŞ

KUBİLAY EREL

ÖMER CAN SOKULLU

ALİ MUMCU

NEVZAT KAFADAROĞLU

KERİM YILDIRIM

UĞUR YAZICI

GÖKHAN KOLOMOÇ

TEVFİK AKOL

UMUT BAYSAL

SONER DURMAZ

SERKAN DAMLA

ARMAĞAN YAPICI

MUHAMMET FATİH ÇAĞLIN

ANIL CIRIKOĞLU

CEYHUN ERİŞ

ERMAN KIRMIZI

GÖRKEM GÜNGÖR

EGEMEN BABAÇ

ERDİNÇ KURT

VEDAT ÇOBAN

MUSA ÖZTÜRK

GÖKHAN İPEK

ERKAN MERALLI

BARIŞ DUMLUPINAR

MUHAMMED RIZA KURT

AHMET ERHAN BİLİCİ

İSA ATİK PALANDÖKEN

OKTAY KAHRAMAN

ERCAN AĞAÇE

EREM FARUK ŞAHİN

SERKAN YEĞİN

ÖZGÜR POLAT

KASIM ÇAĞRI AYCA

SADETTİN SARIALİOĞLU

ÖZKAN KILIÇ

LEVENT YILMAZ

ÖMER ATEŞ

SERDAR HOŞHAN

FİKRET ATICI

BERKCAN VURAL

MUSTAFA GÖKTAŞ

BURAK ÇAMLIBEL

ATAKAN GÜLTEKİN

MESUT CÖMERT

YASİN AVCI

METİN KARACA

ONUR ÇEBİ

MELİH ÖZPINAR

MERT YILMAZ

ABDULLAH KALAFATOĞLU

KASIM ÇIKLA

SAMET GÖKMEN AKINAY

FIRAT AYATA

SERHAT GÜMÜŞTAŞ

AKIN AL

EFE HALİL ÖZARSLAN

CUMALİ ENGİNAR

DURAN CAN DOĞAN

YASİN SÖĞÜT

VEDAT KAPURTU

RAMAZAN AYDINOĞLU

ERDİNÇ PALA

BAKİ ÇAĞDAŞ UZUN

ÖMER KAPLAN

SEMİH KARATAŞ

HASAN YİĞİT

HÜSAMETTİN BALCI

TARKAN YARAN

İLKER AKATIN

BAHADIR KIYAK

BURHAN EŞER

YAKUP BIRASOĞLU

ÖMER FIRAT ÇELİK

ERKAN BULUT

NURULLAH KAYA

MAHMUT OKTAY

OZAN SOLAK

UFUK ATEŞ

FATİH KÖSE

KADRİ AÇILMIŞ

ERCAN ŞAHİN

ÇETİN KONUŞ

İBRAHİM POLİGON

ŞENOL YAVAŞ

GÖKSEL ARSOY

ÇAĞLAR VOLGA

METE METİN

MURAT SIR

AHMET BAYRAM

EKREM DİL

MELİH ERGÜN

SÜLEYMAN OLGUN

EROL TOKGÖZLER

MUSTAFA OZAN ALTIN

NURİ İLKER KILDIR

AHMET HAMDİ GÜLBAHAR

ERTUĞRUL DAĞALTIN

HAMZA MUTLU

RAMAZAN IRMAK

HASAN TUNÇEL

ABDULKADİR YILMAZ

OĞUZHAN TÜRK

ALİ HAN UYGUN

ONUR NASUHOĞULLARI

MEHMET DÖNMEZDEMİR

BATUHAN KARKINAY

BÜLENT ÜSTÜNER

KIVANÇ KARAKAŞ

CEMAL YAVUZOL

ABDİ AKTAŞ

HAMDİ DEMİRTAŞ

ABDULLAH FİLİK

MUHAMMET REİS

EKREM TEVETOĞLU

ERTUĞRUL ÖZDEMİR

BÜLENT KARABAĞ

OĞUZHAN BİRDAL

MERTGÜL ÇAPOĞLU

CEM KARACA

HAKAN KESGİN

MUSTAFA ŞEN

MURAT İSMET ERDEĞER

MURAT KARAKOÇ

SERKAN İŞYAPAN

MEHMET NACIR

CUMHUR KARADAĞ

MUHARREM TÜRKBEN

RAMAZAN BURAK ÖNER

FURKAN İLGÜN

SERKAN BAZİYA

HÜSEYİN KILINÇ

FUAD KINALI

ONUR GÜNEŞ ÇAKIR

TUFAN ESİN

FERHAT TUNÇ

MERT SAĞLAM

UTKU KIZILTEPE

MEHMET ÇOĞUM

ALİ SARI

ÜMİT LEVENT ZORLUER

DÜNDAR DENİZHAN

TAYFUN AYDIN

NİHAT TİNEL

BAHADIR ÖZGEN

MİKAİL ÜZÜMCÜ

OĞULCAN BAHAR

FIRAT AL

CAN AKÇAKAYA

SADETTİN TÜRK

CENK ÇOKDUYAR

MUHAMMET ÇITLAK

ÇAĞLAR AYAN

TUĞRUL YÜCEL

FATİH SERCAN EKİNCİ

DOĞAN BAYKUŞ

MUSTAFA SABRİ ODABAŞI

HASAN KEMAL ÖZDEMİR

TURAN KAYNAR

ONUR ÇELİK

RAGIP BAŞDAĞ

ERSİN UĞUR CANOĞLU

MURAT KARAOĞLAN

ÖZCAN ÖZ

BİROL EROL

GÖKHAN ÇALIŞAL

SÜLEYMAN CAN ADAK

AYHAN GÖKKOYUN

MUAMMER NURLU

SERKAN DOKUZ

ÜLKEN DURAK

EFE BAŞ

HAKAN BAYRAKTAR

EMRE GÜRSOY

MUSTAFA BOZTEPE

ONUR TÜTÜNCÜ

MEHMET DERYA MAZLUM

AHMET SAFA KAHRAMAN

GÖKAY KAVALCI

MURAT UÇKUN

ALPAGO CUMHUR AKBAY

ÖZGÜR ARSLAN

ONUR BEŞEL

MEHMET FURAL

KAZIM KAAN KOZAK

BEKİR GÜLERARSLAN

SAVAŞ ÖZTÜRK

NAMIK YÜKSEL

MEHMET KABAK

ŞENOL DEMİR

İHSAN MERT

AFAN KOÇAK

TAYFUN CORA

OSMAN SERHAT TOPÇU

HAYDAR ÖZDEMİR

ATİLLA METİN

ÖZGÜR ÇEBİ

MERT İYİBİÇER

MUTLU YILMAZ