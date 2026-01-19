Sunucu, Yazar ve Psikolog Esra Ezmeci'nin sahte ünvan kullandığı gerekçesiyle 10 ay hapis ceası aldığı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Ezmeci o dönem klinik psikoloji oalrak bir yüksek lisans programı bulunmadığını, uygulamalı psikoloji alanında yüksek lisans yapıp denklik aldığını açıkladı.

Ezmeci'nin açıklaması şöyle:

Arkadaşlar çıkan haberler tamamen yalandır, 2014 yılında uygulamalı psikoloji alanında Yüksek lisans yaptığım için üniversite tarafından ders içerikleri de onaylanarak klinik psikoloji yüksek lisans olarak denklik aldım. Ayrıca 2018 öncesi tüm mezunlar bu mağduriyeti yaşamaktadır. Davayı açan benim. Çünkü bizim okuduğumuz dönemde klinik psikoloji Yüksek lisansının adı uygulamalı psikoloji yüksek lisansıydı. Klinik psikoloji Yüksek lisans alanında çıkan karardan önce bu yüksek lisansı uygulamalı olarak tamamladığımız için, bizler de klinik psikoloji yüksek lisans olarak denklik aldık ve bu konuda davalarımızı açtık, hakkımda bir tutuklama kararı yoktur, benim ve bazı psikolog arkadaşlarımızın açtığı davalar vardır