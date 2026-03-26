Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında A Milli Takımımız Romanya'yı ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak kritik maça az bir süre kala heyecan dozu artarken Vincenzo Montella'nın büyük merak konusu olan ilk 11 tercihine dair son bilgiler de netleşti.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN YEDEK KULÜBESİNDE OLMASI BEKLENİYOR

TRT Spor'un aktardığına göre; Romanya karşısında Vincenzo Montella'nın sakatlığı süren Merih Demiral yerine Samet Akaydın'a görev vermesi, Hakan Çalhanoğlu'na ilk 11'de yer verip Beşiktaş'ta formda bir dönem geçiren Orkun Kökçü'yü ise yedek soyundurması bekleniyor.

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM'IN MUHTEMEL 11'İ

A Milli Takım'ın son gelen bilgiler ışığında Romanya karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.