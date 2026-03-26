Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun 53. dakikada attığı golle 1-0 yenen A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MONTELLA: 'ORKUN'U NE KADAR SEVDİĞİMİ KENDİSİ BİLİYOR'

Karşılaşmada formda bir dönem geçiren Orkun Kökçü'yü yedek oturtan Vincenzo Montella bu tercihiyle eleştiri oklarının hedefinde kalmıştı.

Maç sonu Orkun Kökçü tercihi üzerinden kendisine yönelik gelen tepkilere yanıt veren Montella, "Orkun’u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor. Aramızda çok güzel bir saygı ve sevgi var. Formda olduğunu biliyordum. Bu kadro seçiminde çok zorlandım. Pragmatik düşünmem gerekirse kendi konfor alanım için değil, takım için çalışıyorum." dedi.

'İSMAİL GİBİ ÖZELLİKLERE SAHİP BİR FUTBOLCUYA İHTİYACIMIZ VARDI'

Seçim yaparken zorlandığını ifaden eden tecrübeli teknik adam, "Bu maçta İsmail gibi özelliklere sahip bir futbolcuya ihtiyacımız vardı. Bu seçimi yaparken zorlandık. İstatistiklerini biliyorum, formda olduğunu da biliyorum. Ben takımın iyiliğini düşünüyorum. En iyisi ne olabilir, onu uygulamaya çalışıyorum." diye konuştu.