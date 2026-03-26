A Milli Takımız Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final turunda Romanya’yı Tüpraş Stadyumu’nda ağırladı.

İLK YARIDA BASKI VAR, GOL YOK

Taraftarın güçlü desteğiyle maça ön alan baskısıyla başlayan Millerimiz ilk yarıda net gol pozisyonlarına giremese de Romanya’yı kendi sahasına hapsetti.

Ay Yıldızlılar topa sahip olarak oyunu kontrol etmesine rağmen kapanan Romanya savunmasını aşmakta zorlandı.

ARDA GÜLER FERDİ KADIOĞLU İŞ BİRLİĞİ GOLÜ GETİRDİ

A Milli Takımımız ilk yarıda istediğimiz gol şanslarını yaratamasa da ikinci yarıda baskıyı artırarak bu kez Radu’nun koruduğu kaleyi ciddi şekilde tehdit etmeye başladı.

Henüz ikinci yarının başında Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu’nun iş birliği golü getirdi. Arda Güler’in akıl dolu pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu ceza sahası içerisinde pozisyonu golle sonuçlandırdı.

24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYA BİR MAÇ KALDI

53’üncü dakikada öne geçtikten sonra maçta tempo arttı. Son dakikalara kadar nefes kesen maçta A Milli Takımımız skoru koruyarak sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılmaya bir adım daha yaklaştı.

TÜRKİYE-ROMANYA İLK 11’LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Arda, Barış Alper, Kerem, Kenan

Romanya: Radu, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Dragomir, Marin, Mıhaila, Hagi, Man, Birligea

TÜRKİYE 1-0 ROMANYA (ÖNEMLİ ANLAR)

1' François Letexier'in ilk düdüğüyle Türkiye-Romanya maçı başladı.

ABDÜLKERİM'DEN ZAMANINDA MÜDAHALE

4' Romanya'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içerisindeki Birligea topla buluştu. Tehlikeli bölgede dönüp şutunu çekti. Abdülkerim tam zamanında bir müdahaleyle topun kaleye gitmesini önledi.

BARIŞ ALPER'İN ÇEVİRDİĞİ TOPU RADU UZAKLAŞTIRDI

8' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içerisine girip son çizgiden kale önüne çevirdiği topu kaleci Radu Kerem'e gelmeden önce uzaklaştırdı.

HAKAN SERBEST VURUŞTA ŞANSINI DENEDİ

16' Hakan Çalhanoğlu, Draguşin'in Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası topun başına geçti. Ceza sahasının hemen önünden kullandığı serbest vuruşta kaleyi düşünen Hakan'ın şutunda top direğin üstünden dışarı gitti.

ABDÜLKERİM UZAKLARDAN KALEYİ YOKLADI

19' Romanya ceza sahasına yerleşen A Milli Takımımızda Abdülkerim'in uzaktan şutunu Radu kurtardı.

KALEMİZDE CİDDİ UYARI

24' Birligea'nın pasında Dragomir'in gelişine çektiği şutta top direkten döndü. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt sebebiyle bayrağını kaldırdı.

KENAN İLE ARDA ORTAKLIĞINDA GOLE YAKLAŞTIK

31' Kenan Yıldız sol kanatta kazandığı topla birlikte ceza sahası içerisine katetti. Dışarı doğru çıkardığı topa Arda Güler gelişine vurdu. Ancak top üstten dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: TÜRKİYE 0-0 ROMANYA

ARDA'NIN HARİKA ASİSTİNDE FERDİ KADIOĞLU İLE ÖNE GEÇTİK

53' GOOOL! Arda Güler'in harika pasında defans arkasına koşu yapan Ferdi topu kontrol edip ceza sahası içerisinde çektiği şutla topu ağlara gönderdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ŞUTUNDA TOP YAN AĞLARDA

58' Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazda dar açıdan şutunda top yan ağlarda kaldı.

KENAN YILDIZ'IN ŞUTUNDA TOP DİREKTEN DIŞARI ÇIKTI

60' Ferdi'nin pasında en sevdiği yerde topla buluşan Kenan Yıldız sol kanattan çektiği şutta top direkten dışarı çıktı.

İSMAİL YÜKSEK UZAKLARDAN ŞANSINI DENEDİ

63' Kaleyi cepheden gören İsmail Yüksek uzaklardan şansını denedi. Top üstten dışarı gitti.

ARDA'NIN ŞUTUNDA RADU SON ANDA TOPU ÇIKARDI

71' Arda Güler Kenan ile paslaşarak önünü açtı ve sol çaprazdan uzak köşeye doğru sert bir şut çıkardı. Radu son anda topu kornere çeldi.

KALEMİZDE BÜYÜK TEHLİKE: ROMANYA DİREĞE TAKILDI

77' Ceza sahamızda yaşanan karambolde topu uzaklaştırmakta zorlandık. Dennis Man'ın şutunda top direkten geri geldi. Devamında yaşanan pozisyon için ofsayt tespit edildi.