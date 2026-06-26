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Kaynak: Haber Merkezi

Reuters'te yer alan habere göre, Trump yönetimi, Türkiye'ye yaklaşık 700 milyon doların üzerinde değere sahip General Electric (GE) F110 savaş uçağı motorlarının satışını ilerletme kararı aldı.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye resmen bildirim yaptı.

JET MOTORLARI KAAN İÇİN KULLANILACAK

Satışın gerçekleşmesi halinde Türkiye, toplam 80 adet F110 motoruna sahip olacak. Bu da yerli 5'inci nesil savaş uçağı KAAN'ın seri üretim sürecine geçişinde en önemli eşiklerden birinin aşılması anlamına geliyor.

Halihazırda prototiplerinde F110 motorları kullanılan KAAN'ın, yerli motor geliştirme çalışmaları tamamlanıncaya kadar bu motorlarla uçması planlanıyor. Temin edilmesi beklenen 80 motor sayesinde yaklaşık 40 adet KAAN savaş uçağının üretimi için gerekli güç sisteminin güvence altına alınacağı değerlendiriliyor.

GÜNDEMDE F-35 VE CAATSA DA VAR

Ankara'nın Washington'dan beklentileri yalnızca motor satışıyla sınırlı değil. Türkiye, yeniden F-35 programına dahil olmayı ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasını da gündeminde tutuyor.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD, Ankara'yı F-35 programından çıkarmış ve CAATSA yaptırımlarını uygulamaya koymuştu. İki ülke arasındaki savunma alanındaki normalleşme sürecinde atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor.