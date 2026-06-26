2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador ile Almanya, Metlife Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

ABD’li hakem Tori Penso’nun yönettiği mücadeleyi Ekvador 2-1 kazandı. Ekvador’a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nilson Angulo ve 77. dakikada Gonzalo Plata attı. Almanya’nın tek golünü ise 2. dakikada Galatasaraylı oyuncu Leroy Sane kaydetti.

Türkiye-ABD maçı muhtemel 11 ve müsabakanın detayları (Dünya Kupası son maç)Türkiye-ABD maçı muhtemel 11 ve müsabakanın detayları (Dünya Kupası son maç)Spor

Grubun diğer maçında ise Fildişi Sahili, Curaçao’yu 2-0 yendi. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Almanya 6 puanla gruptan lider olarak çıkarken, Fildişi Sahili de aynı puanla ikinci sırada yer aldı ve son 32 tur biletini aldı.

Ekvador ise Dünya Kupası’ndaki ilk galibiyetini elde ederek 4 puana yükseldi ve en iyi üçüncü takımlar arasına adını yazdırmak için için büyük avantaj yakaladı.