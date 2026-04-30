Mızrak görücüye çıkıyor: 'SAHA'da oyun değiştirecek hamle

ÇOK YÖNLÜ KUVVET ÇARPANI

Baykar’ın geliştirdiği dijital veri ve video bağlantısı üzerinden Bayraktar TB2, TB3 ve AKINCI ile kesintisiz haberleşme sağlıyor. 80 kilometreyi aşan görüş hattı (LOS) haberleşme menzilinin yanı sıra opsiyonel uydu haberleşmesi desteğiyle menzil sınırlarını aşan bir iletişim ağına dâhil olabilen Mızrak, ağ merkezli harp konsepti çerçevesinde diğer hava unsurlarıyla koordineli çalışarak çok yönlü bir kuvvet çarpanına dönüşüyor.

1000+ KM MENZİL

Teknik donanımıyla dikkat çeken, 4 metrelik kanat açıklığı ve 200 kilogramlık azami kalkış ağırlığına sahip olan Mızrak, 100 KIAS (yaklaşık 185 km/s) azami hıza ulaşabiliyor ve 10.000 feet servis tavanında görev icra edebiliyor. 40 kilogramlık faydalı yük kapasitesiyle öne çıkan Mızrak, 1000 kilometreyi aşan operasyonel menzili ve 7 saati aşan havada kalış süresiyle uzun menzilli görevler de icra edebiliyor.