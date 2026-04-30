Karar Gazetesi yazarı Fehmi Koru bugün, "Kulisleri değerlendirirken siyaset manzarası…" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Koru yazısının bir bölümünde AK Parti ve MHP'ye değindi. "İktidarın büyük ortağı AK Parti’de kendine çeki düzen verme kararı alınmış" diyen Koru, AK Parti'de yeni yüzlerin devreye gireceğini ve halkla ilişkilerde söylem değişikliğine gidileceğine dair karar alındığını öne sürdü.

Koru benzer bir durumun MHP'de de yaşandığını vurgularken, "Kaç il teşkilatının görevden alındığının hesabını tutuyordum, sayı çoğalınca vazgeçtim. Görevden alınmayı yüz kızartıcı bulanlardan istifa yolunu seçenler olduğu da anlaşılıyor… MHP’de değişim bir genel başkan yardımcısının akademik hayata iade edilmesiyle başlamıştı zaten" dedi.

Koru ayrıca, değişimin siyasette durduk yerde yaşanmayacağının altını çizerek, "Partileri değişime halk, seçmen, taraftar kitle zorlar… Öyle bir zorlamayı iktidar partileri hissediyor besbelli; yaklaşan seçimi göz önünde tutarak makyaj tazeliyorlar…" dedi.

YAZININ İLGİLİ BÖLÜMÜ

Fehmi Koru'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"İktidarın büyük ortağı AK Parti’de kendine çeki düzen verme kararı alınmış. Yeni yüzler devreye girecek, halkla ilişkilerde söylem değişikliğine gidilecekmiş…

İyi olur.

Benzer bir gelişme bir süredir iktidarın küçük ortağı MHP’de yaşanıyor zaten. Kaç il teşkilatının görevden alındığının hesabını tutuyordum, sayı çoğalınca vazgeçtim. Görevden alınmayı yüz kızartıcı bulanlardan istifa yolunu seçenler olduğu da anlaşılıyor… MHP’de değişim bir genel başkan yardımcısının akademik hayata iade edilmesiyle başlamıştı zaten.

Değişim siyasette durduk yerde yaşanmaz; partileri değişime halk, seçmen, taraftar kitle zorlar…

Öyle bir zorlamayı iktidar partileri hissediyor besbelli; yaklaşan seçimi göz önünde tutarak makyaj tazeliyorlar…"