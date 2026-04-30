ZELENSKİY’DEN MOSKOVA’NIN ATEŞKES TEKLİFİNE ŞARTLI YANIT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla ateşkes ilan edebileceği yönündeki haberlerin ardından harekete geçti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, Moskova’nın bu teklifinin samimiyetini sorgularken, söz konusu "sessizlik" önerisinin içeriğini tam olarak öğrenmek istediklerini belirtti.

BEYAZ SARAY HATTI DEVREDE: "DETAYLARI ÖĞRENİN" TALİMATI

Zelenskiy, Rusya’nın ateşkes niyetinin, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesiyle gündeme gelmesi üzerine diplomatik kurmaylarına talimat verdi. Ukrayna lideri, "Temsilcilerimize, ABD Başkanı'nın ekibiyle iletişime geçmeleri ve Rusya'nın önerisinin ayrıntılarını öğrenmeleri talimatını verdim," dedi.

"BİRKAÇ SAATLİK TÖREN Mİ, KALICI BARIŞ MI?"

Açıklamasında Moskova’nın niyetine dair şüphelerini dile getiren Zelenskiy, teklifin kapsamını şu sözlerle sorguladı: "Tam olarak neyin söz konusu olduğunu bir öğrenelim. Moskova'daki geçit töreni için sadece birkaç saatlik bir güvenlik mi amaçlanıyor, yoksa daha fazlası mı? Bizim önerimiz; halkımız için gerçek güvenliği ve kalıcı barışı garanti altına alan uzun vadeli bir ateşkestir."

KREMLİN VE TRUMP CEPHESİNDE NELER OLUYOR?

Ateşkes konusunu gündeme taşıyan ilk açıklama Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov’dan geldi. Uşakov, Trump ile Putin arasındaki görüşmede, Paskalya Bayramı vesilesiyle alınan kararların ardından Putin’in 9 Mayıs Zafer Günü için de benzer bir adım atmaya hazır olduğunu belirtti. Uşakov’un aktardığına göre Donald Trump da bu inisiyatifi destekleyerek, Nazizm’e karşı kazanılan zaferin iki ülke için de "ortak bir miras" olduğunu ifade etti.