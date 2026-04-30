Şamil Tayyar, mutlak butlan davasına ilişkin son gelişmeleri aktardı. Bahçeli ve bazı AK Partili yöneticilerin CHP'ye 'mutlak butlan' çıkmasına karşı olduklarını belirten Tayyar, "CHP'li isimler cumhur ittifakıyla görüşüyor" dedi.

Tayyar'ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

CHP’deki ‘mutlak butlan’ davasına dair son gelişmeleri aktarayım.

Malum, istinaftaki dosyada yerel mahkeme, mutlak butlan talebini esasa girmeden reddetmişti.

İstinaf, temyiz talebini değerlendirirken, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38.kurultayda delege iradesinin sakatlandığı iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara’daki yerel mahkemelerden dosyaları istedi.

Tüm delilleri değerlendiren istinafın kararını yarın ‘mutlak butlan’ şeklinde UYAP’a yüklemesi bekleniyordu.

Sürpriz şekilde ertelendi.

Mayıs ayı içinde kararın çıkmasına ihtimal verilmiyor.

En az bir ay daha bu mevzu üzerindeki tartışma sürecek gibi.

Ayrıca, AK Parti’de bazı yetkili isimlerin ve MHP lideri Bahçeli’nin ‘mutlak butlan’ kararına karşı olduğu biliniyor.

İran savaşının akıbeti belli olmadan iç tartışmaların alevlenmesinin doğru olmayacağını düşünen akil isimlerin siyaset/yargı arasında mekik dokuduğu iddiası da konuşuluyor.

CHP yönetimdeki bazı isimlerin de kararın çıkmaması için cumhur ittifakına ‘işbirliği’ mesajı götürdüğü söylentisi, kulislerin bir başka tartışma konusu.

Bu iddialar bir yana, istinafın mayıs ayı içinde karar vermesi beklenmiyor.