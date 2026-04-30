Ataşehir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Onursal Adıgüzel'in tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması sonrası başkanvekili seçimi bugün, Ataşehir Belediye Meclisi'nde yapıldı. Başkanvekili seçiminde AK Parti'nin adayı Serdar Orhan iken CHP'nin adayı ise Murat Güneş oldu. Seçimi CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir yerinde takip etti.

Seçimi üçüncü turda CHP'nin adayı Murat Güneş kazandı.

İLK TUR SONUÇLANDI

Ataşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP grubunda bulunuyor. CHP: 26 üye / Cumhur İttifakı: 12 üye. Başkanvekili seçimi oylamasında ilk tur oy verme işlemleri sona erdi.

CHP'nin adayı Murat Güneş: 23 oy

AK Parti'nin adayı Serdar Orhan: 12 oy

Bir oy geçersiz sayıldı. Tutuklu bulunan Onursal Adıgüzel ve meclis üyesi Livan Gür oy kullanamıyor. Seçimlerde ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TUR SONUÇLANDI

Başkanvekili seçimi oylamasında ikinci tur oy verme işlemleri de sona erdi.

CHP'nin adayı Murat Güneş: 22 oy

AK Parti'nin adayı Serdar Orhan: 13 oy

Bir oy yine geçersiz sayıldı. Seçim üçüncü tura kaldı.

KAVGA ÇIKTI

Ataşehir Belediye Başkanvekilliği seçimlerinde ikinci tur sonrası gerginlik çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’e, “Milli irade hırsızlığı yapmaya çalışıyorsunuz” sözleri ile seslendi. Tartışmanın kısa sürede sona ermesi ile seçimde 3. tur oy verme işlemi devam etti.

SEÇİMİ CHP'NİN ADAYI KAZANDI

Seçimde üçüncü tur sonuçları ise şu şekilde gerçekleşti:

AK Parti'nin adayı Serdar Orhan: 14 oy

CHP'nin adayı Murat Güneş: 22 oy

Sonuçlara göre CHP'nin adayı Murat Güneş, Ataşehir Belediyesi'nin başkanvekili oldu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ataşehir Belediyesi’ne yönelik 18 Nisan tarihinde operasyon başlatılmıştı.

"İhaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" iddialarıyla düzenlenen operasyonda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de arasında bulunduğu 20 isim gözaltına alınmıştı.

Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenilmişti.

Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de olduğu toplam 19 kişi tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, 22 nisan'da tutuklanan Onursal Adıgüzel'in, aynı gün, görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.