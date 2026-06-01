Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas heyetiyle kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda Gazze'deki ateşkes sürecinin son durumu ve bölgedeki gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmeye Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile Hamas Siyasi Büro üyeleri katıldı. Taraflar, ateşkesin sahada uygulanmasına yönelik gelişmeleri ve karşılaşılan sorunları ele aldı.

ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM GÜNDEMİ

Toplantıda Hamas heyeti, İsrail'in ateşkes anlaşmasına yönelik ihlal iddialarını Türk tarafına iletti. Görüşmede, ateşkesin korunmasına yönelik diplomatik girişimler ve müzakere sürecindeki son durum değerlendirildi.

Gazze'deki insani durumun da gündeme geldiği toplantıda, bölgeye ulaştırılan yardımlar ve yardım koridorlarının işlerliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Türkiye'nin, ateşkesin sürdürülmesi ve bölgede kalıcı istikrarın sağlanması amacıyla yürüttüğü diplomatik temasların da görüşmede ele alındığı öğrenildi. Ayrıca Kudüs'ün statüsüne ilişkin gelişmeler ve bölgedeki son güvenlik durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.