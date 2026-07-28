Kaynak: Haber Merkezi

Afyonkarahisar / Efe Hasan Öğünç / Yeniçağ



İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevlendirildiğine ilişkin duyumlar aldıklarını belirterek milletvekillerini ve AK Parti teşkilatını açıklama yapmaya çağırdı.

İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu, düzenlediği basın toplantısında kamu kurumlarına yapılan personel alımları ve görevlendirmeler hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kamu kadrolarına yapılacak alımlarda liyakat, şeffaflık ve fırsat eşitliğinin esas alınması gerektiğini ifade eden Mısırlıoğlu, siyasi parti yöneticilerinin ve yakınlarının kamu kurumlarında görevlendirildiğine ilişkin iddiaların kamuoyunda ciddi rahatsızlık oluşturduğunu söyledi. Mısırlıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde işe yerleştirildiği yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, söz konusu iddiaların yetkililer tarafından açıkça cevaplandırılmasını istedi.

“İDDİA MAHİYETİNDE PAYLAŞIYORUM”

İddialarını kesinleşmiş bilgi olarak sunmadığını özellikle vurgulayan Mısırlıoğlu, şunları söyledi:

“Kulağımıza gelen iddialara ve bilgilere göre AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İntepe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında işe yerleştirilmiştir. Ben bunu şu anda iddia mahiyetinde kamuoyuyla paylaşıyorum. Yetkililer böyle bir görevlendirme yoksa çıksınlar, açıkça ‘Böyle bir şey yoktur’ desinler. Varsa da hangi usul ve şartlarla yapıldığını açıklasınlar.”

Afyonkarahisar’da binlerce gencin KPSS’ye hazırlandığını, yüksek puan almasına rağmen atanamadığını ve işsizlikle mücadele ettiğini dile getiren Mısırlıoğlu, kamuya yapılan alımlarda siyasi referans iddialarının ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

MİLLETVEKİLLERİNE SORULAR YÖNELTTİ

Mısırlıoğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekillerine ve parti yöneticilerine şu soruları yöneltti:

“Mehmet Emin İntepe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında göreve başlamış mıdır, başlamamış mıdır? Başladıysa hangi kadro ve unvanla görevlendirilmiştir? Göreve ne zaman başlamıştır? Bu görev için kamuoyuna açık bir ilan yayımlanmış mıdır? Sınav veya mülakat yapılmış mıdır? Kaç kişi başvurmuş ve hangi değerlendirme ölçütleri uygulanmıştır?”

İntepe’nin mezuniyetinin, mesleki yeterliliğinin ve deneyiminin verildiği öne sürülen göreve uygun olup olmadığının da açıklanması gerektiğini söyleyen Mısırlıoğlu, görevlendirmenin yapıldığı kurum, bina ve çalışma düzeni hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi.

Mısırlıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fiilen görev yerinde bulunmakta mıdır, yoksa yalnızca resmî kayıtlarda görevli olarak mı görünmektedir? Bugüne kadar kamu bütçesinden kendisine maaş veya başka bir ödeme yapılmış mıdır? Yapıldıysa ne kadar ödeme yapılmıştır? Bütün bunlar kamuoyunun bilmesi gereken hususlardır.”

“AYNI İMKÂN DİĞER GENÇLERE TANINDI MI?”

Kamuya alınacak personel için bütün vatandaşlara eşit başvuru hakkı verilmesi gerektiğini belirten Mısırlıoğlu, söz konusu kadronun kamuoyuna duyurulup duyurulmadığını sordu. “Afyonkarahisar’da bu göreve uygun başka gençlerimiz yok mudur?” diyen Mısırlıoğlu, şöyle konuştu:

“Bu kadroya diğer gençlerin de başvuru yapmasına imkân tanındı mı? Bakanlığın internet sitesinde veya başka bir resmî kanalda ilan yayımlandı mı? Tanındıysa kaç kişi başvurdu? Hangi puanlama ve değerlendirme sonucunda bu isim tercih edildi? Yoksa belirli bir kişi için özel olarak oluşturulmuş bir kadro mu söz konusudur? Bunların tamamı cevaplandırılmalıdır.”

Mısırlıoğlu, kişinin gerekli şartları sağlaması ve açık bir sınav sürecinden başarıyla geçmesi durumunda göreve başlamasına itiraz etmeyeceklerini de belirtti.

“Görevinden ayrılır, sınava girer, bileğinin hakkıyla kazanır ve göreve başlarsa buna kimsenin itirazı olamaz. Bizim itirazımız, kamu kadrolarının siyasi ayrıcalık veya ödüllendirme alanına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialaradır” ifadelerini kullandı.

İL ÖZEL İDARESİNDEKİ SEKİZ KİŞİYİ YENİDEN SORDU

Mısırlıoğlu, daha önce Afyonkarahisar İl Özel İdaresine yapılan personel alımlarıyla ilgili gündeme getirdikleri iddialara da cevap verilmediğini söyledi. İl Özel İdaresine yapılan 77 kişilik alıma sonradan sekiz kişinin dâhil edildiğini öne süren Mısırlıoğlu, bu kişilerin kimler olduğunun ve hangi ölçütlere göre işe alındıklarının açıklanmasını istedi.

Mısırlıoğlu, “Daha önce İl Özel İdaresine sonradan dâhil edildiğini söylediğimiz sekiz kişiyle ilgili sorular yönelttik. Bu kişilerin kimler olduğunu, kimlerin yakınları bulunduğunu ve hangi kriterlerle 77 kişilik listenin içine alındıklarını sorduk. Ancak bugüne kadar tatmin edici bir açıklama yapılmadı” dedi.

BELEDİYE ZİYARETİNİ DE GÜNDEME GETİRDİ

Mehmet Emin İntepe’nin geçtiğimiz günlerde Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı ziyaret ettiğini hatırlatan Mısırlıoğlu, görevlendirmenin tarihinin açıklanmasını istedi. Mısırlıoğlu, “Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı AK Parti Gençlik Kolları Başkanı sıfatıyla ziyaret ettiği tarihte Bakanlık personeli miydi? Personel idiyse mesai saatleri içerisinde siyasi bir faaliyet yürütülmüş müdür? Bunların da açıklanması gerekir” diye konuştu.

“SİYASİ REFERANS OLMUŞ MUDUR?”

Görevlendirmede herhangi bir milletvekili, parti yöneticisi veya üst düzey yetkilinin referansı bulunup bulunmadığını soran Mısırlıoğlu, kamuoyunda oluşan şüphelerin yalnızca şeffaf bir açıklamayla giderilebileceğini söyledi. Mısırlıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a da dolaylı olarak seslenerek, görevlendirmeye ilişkin resmî bilgi ve belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

“Herhangi bir milletvekilinin veya parti yöneticisinin bu görevlendirmede referansı olmuş mudur? Bakanlık makamından özel bir kadro talep edilmiş midir? Bu sorulara açık, net ve belgeli cevap verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER SİYASİ BAĞLANTIYA MECBUR BIRAKILMAMALI”

Türkiye’de ve Afyonkarahisar’da binlerce eğitimli gencin iş beklediğine işaret eden Mısırlıoğlu, gençlerin iş bulabilmek için herhangi bir siyasi partiye yakın olmak zorunda bırakılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

Mısırlıoğlu, “KPSS’ye giren, yıllarca eğitim alan ve atanmayı bekleyen gençlerin suçu, iktidar partisinde yönetici olmamak mıdır? Gençlere, ‘Bir siyasi teşkilatın yanında durursanız işe girersiniz’ düşüncesi aşılanamaz. Devlet bütün vatandaşlarına eşit mesafede durmak zorundadır” dedi.

Geçmiş dönemlerde çiftçi ve işçi ailelerinin çocuklarının eğitimleri ve başarıları sayesinde devletin en üst kademelerine gelebildiğini anlatan Mısırlıoğlu, günümüzde ise en alt düzeydeki kamu işlerinde dahi siyasi referans iddialarının konuşulmasının üzücü olduğunu ifade etti.

“DEVLET KADROLARI PARTİLERİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLDİR”

Açıklamasında sert ifadeler kullanan Mısırlıoğlu, kamu kaynaklarının ve kadrolarının hiçbir siyasi partinin veya yöneticinin özel mülkü olmadığını vurguladı.

“Devlet kadroları hiçbir partinin arka bahçesi, hiçbir siyasetçinin yakınlarına dağıtacağı makam ve hiçbir teşkilat yöneticisinin ödüllendirileceği alan değildir” diyen Mısırlıoğlu, kamu kaynaklarında milletin hakkının bulunduğunu söyledi.

Kamu bütçesinin “beytülmal” olduğunu ifade eden Mısırlıoğlu, şunları kaydetti:

“Devletin her kuruşunda milletin emeği, alın teri, şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı vardır. Bu kaynakların siyasi çıkarlar veya yandaşlık ilişkileri doğrultusunda kullanılması kabul edilemez. Burada kul hakkı vardır. Kamu yöneticileri bunun sorumluluğunu taşımaktadır.”

“BELGESİZ SUÇLAMIYORUZ, BELGELİ AÇIKLAMA İSTİYORUZ”

Kimseyi belgesiz ve kesin ifadelerle suçlamadıklarını belirten Mısırlıoğlu, kamuoyuna yansıyan iddiaların muhatapları tarafından cevaplandırılması gerektiğini söyledi. Mısırlıoğlu açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Kimseyi belgesiz olarak suçlamıyoruz. Ancak kamuoyuna yansıyan bu ciddi iddiaların şeffaf biçimde cevaplandırılmasını istiyoruz. İddialar gerçek dışıysa belgeleriyle açıklasınlar. Doğruysa görevlendirmenin hangi ölçülere göre yapıldığını ve kimlerin aracılık ettiğini kamuoyuyla paylaşsınlar.

AK Parti Afyonkarahisar milletvekillerini ve parti yönetimini sessizliği bırakmaya davet ediyorum. Susarak bu tartışmaların üzerini örtemezsiniz. Kamu kaynaklarının kullanıldığı her yerde milletin soru sorma, yöneticilerin ise hesap verme sorumluluğu vardır.

İYİ Parti olarak kamuda liyakat, şeffaflık ve adalet sağlanıncaya kadar torpil, kayırmacılık ve siyasi ayrıcalık iddialarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.”