Mısır’ın sivil havacılık pazarına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan yeni havayolu şirketi Pyramids Airlines, uçuş operasyonlarını başlatabilmek adına en kritik yasal eşik olan Hava Operatörü Sertifikası’nı (AOC) başarıyla aldığını ilan etti.

Şirket yönetiminden konuya ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, söz konusu sertifikanın ticari uçuş faaliyetlerine başlamak için uluslararası ve yerel tüm düzenleyici ve operasyonel şartların eksiksiz olarak yerine getirildiğinin bir kanıtı olduğu ifade edildi. Uçuş denemesi ilk olarak Kahire'den Antalya'ya yapılmıştı.

HER ŞEY GİZLİ TUTULUYOR

AOC onayının şirket tarihinin en önemli dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Pyramids Airlines; operasyonların tam olarak hangi tarihte başlayacağı, filoda yer alacak uçak modelleri ve uçuş gerçekleştirilecek destinasyon ağına dair serüvenin detaylarını şimdilik gizli tutmayı tercih etti.

Yeni nesil havayolu şirketinin, önümüzdeki süreçte filosunun teknik yapısı ve uçuş rotalarıyla ilgili daha geniş kapsamlı bir lansman yapması öngörülüyor.

Mısır sivil havacılık sektöründe son dönemde peş peşe hayata geçirilen yatırımlar küresel ölçekte dikkat çekerken, pazara yeni dahil olan Pyramids Airlines’ın özellikle bölgesel ve uluslararası rekabette nasıl bir stratejik konumlanma izleyeceği ise şimdiden sektör temsilcileri arasında büyük bir merak uyandırmış durumda.