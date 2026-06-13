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Geçtiğimiz yıl yayınlanan ve 8 bölümden oluşan ilk sezon, Guinness bira imparatorluğunun yükselişinde kritik bir figür olan Sir Benjamin Guinness’in 1860’larda İrlanda’daki ölümünün ardından gelişen olaylara odaklanıyordu. Hikâye, özellikle onun bıraktığı vasiyet üzerinden şekillenmiş ve aile içindeki güç mücadelesini merkezine almıştı.

Vasiyetin açıklanmasıyla birlikte Guinness ailesinin dört yetişkin çocuğu Arthur, Edward, Anne ve Ben’in hayatı köklü biçimde değişmiş; mirasın kontrolü üzerinden yoğun bir çatışma başlamıştı. Dizide bu karakterlere Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn ve Fionn O’Shea hayat veriyor.

Dizinin oyuncu kadrosu bununla sınırlı değil; James Norton, Jack Gleeson, Michael McElhatton, Danielle Galligan gibi birçok tanınmış isim de hikâyeye farklı katmanlar ekliyor.

Eleştirmenlerden Rotten Tomatoes üzerinde %90 gibi güçlü bir puan alan yapım, izleyici tarafında ise %68’lik bir beğeni oranına sahip. Bu tablo, dizinin hem övgü hem de tartışma yaratan bir yapım olduğunu gösteriyor.

House of Guinness yalnızca aile içi miras savaşını değil, aynı zamanda Dublin’deki Guinness fabrikası etrafında şekillenen sosyal yapıyı da anlatıyor. Fabrikada çalışan işçiler ve bu büyüyen sanayi gücünün etkilediği farklı sınıflar da hikâyenin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Netflix’in ikinci sezon onayıyla birlikte yeni bölümler için hazırlık süreci başladı. Planlara göre çekimlerin ocak ayında başlaması bekleniyor.

Steven Knight’ın daha önce yaptığı açıklamalara göre House of Guinness’in en az dört sezonluk bir hikâye planı bulunuyor. Knight, tıpkı Peaky Blinders’ta olduğu gibi zaman atlamalarıyla ilerleyen ve uzun vadeye yayılan bir anlatı kurgulamayı hedefliyor. Hikâyenin 19. yüzyıl İrlanda’sından başlayarak 1960’lı yıllara kadar uzanması planlanıyor.