Kaza, Bulanık-Muş kara yolu üzerindeki Karakale köyü mevkisinde meydana geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle minibüs içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü ve minibüste bulunan 15 yolcu, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Muş’taki çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı ve durumlarının takip edildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, ulaşımda aksamaya neden olan kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.