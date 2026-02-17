Malatya'da 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını bozarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilere göndermeye hazırlanan kişi, polisin çalışması ile dolandırılmaktan son anda kurtarıldı.

ZİYNET EŞYALARINI BOZDURDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğümü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişilerin, telefonla aradıkları kişilere kimlik bilgilerinin terör örgütlerince kullanıldığını söyleyerek, kurtarmak için para talep ettiğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 5 milyon 600 bin TL değerindeki ziynet eşyasını bozdurarak banka üzerinden dolandırıcıların söylediği hesaplara aktarma işlemi yapmak üzere olan bir kişiye ulaşarak durdurdu. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.