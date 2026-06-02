A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki mücadelesi, milyonlarca öğrenci ve ailenin kilitlendiği sınav takvimini doğrudan etkiledi. MEB tarafından daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağı duyurulan LGS merkezi sınavı, A Milli Takımımızın aynı gün Türkiye saatiyle 07.00'de Avustralya ile oynayacağı kritik maç nedeniyle 13 Haziran Cumartesi gününe kaydırıldı.

Bakanlık, maç sonrası ülke genelinde yaşanabilecek olası kutlama hareketliliği, yüksek ses ve trafik yoğunluğunun öğrencilerin odaklanmasını olumsuz etkilememesi adına bu kararı aldığını belirtti.

12 HAZİRAN CUMA GÜNÜ EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA

Sınav merkezlerinin fiziki olarak kusursuz hale getirilmesi ve hazırlıkların en sağlıklı koşullarda yürütülebilmesi amacıyla, 12 Haziran 2026 Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime bir günlüğüne ara verilecek.

ÖĞRETMENLER İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Bakanlık tarafından yayımlanan genelgeyle öğretmenlerin durumu da netleşti. Okullardaki fiziki düzenlemelerin ve koordinasyon görevlerinin dışında kalan tüm öğretmenler, okulların kapalı olduğu cuma günü tam gün idari izinli kabul edilecek.

OTURUM SAATLERİ DEĞİŞMEDİ

Sınav tarihinin 13 Haziran Cumartesi gününe alınmasına rağmen oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda;

Birinci Oturum (Sözel Bölüm): Saat 09.30'da,

İkinci Oturum (Sayısal Bölüm): Saat 11.30'da başlayacak.

MEB'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı, daha önce 3 Nisan tarihinde resmi sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer vermişti:

"Öğrencilerimizin emek ve gayretlerinin karşılığını en sağlıklı ve güvenli koşullarda alabilmeleri için süreç Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz."