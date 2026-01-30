Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aidat artışlarına ilişkin yaptığı yeni değerlendirmesinde, “Aidat artışlarının enflasyon oranının üzerinde olmaması gerektiğini”ni belirtti. Ev sahibi ve kiracıların tepkilerine karşın Bakanlık, site yönetimleri ve aidat uygulamalarına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Kiracıların aidat dökümanlarını ayrıntılı şekilde incelemesi gerektiğini sık sık hatırlatıyor. Aidat içinde yer alan ve kullanım dışı olan kalemler konusunda ev sahibi kiracı iletişiminin olumlu olması ve olası anlaşmazlıkların önüne geçilebilmesi için önemli.

KİRACILARIN SORUMLU OLMADIĞI GİDERLER

Apartman mevzuatınaa göre kiracılar, yalnız aidat ve konutun günlük kullanımına bağlı peyotik bakımlar ve giderlerden sorumlu. Yapısal ve yatırım niteliği taşıyan harcamalar ise ev sahibinin sorumluluğunda.

Kiracıya yansıtılamayan bazı giderler şöyle:

-Asansör ve bina sistemlerine yönelik büyük yenilemeler

-Çatı, dış cephe ve güçlendirme çalışmaları

-Demirbaşların tamamen değiştirilmesi

-Siteye sonradan eklenen sosyal alanlara ilişkin harcamalar

-Dava ve hukuki süreç giderleri

-Emlak vergisi ve zorunlu deprem sigortası

Uzmanlara göre, kiracı ve ev sahiplerinin apartman mevzuata uygun hareket etmesi, artan aidat

tartışmalarının daha sağlıklı bir zeminde ele alınmasını sağlıyor.