FIFA, bonservis rakamlarını duyurdu. Küresel Transfer Raporu'na göre 2025 yılında profesyonel erkek futbolundaki 24 bin 558 futbolcu için harcanan 13,08 milyar dolar, uluslararası transferde en yüksek bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.
Fenerbahçe ve Galatasaray’ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler
Son yayımlanan liste Türk futbolseverleri şaşkına çevirdi. En çok bonservis bedeli ödeyen ülkeler ve takımlar belli oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sırlamaları ve harcadıkları rakamlar şoke etti. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın harcadığı bonservis rakamları…Derleyen: Furkan Çelik
Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin harcadıkları rakamlar ise dikkat çekti.
İlk kez 10 milyar dolar barajının geçildiği harcama miktarı, 2024'e göre (8,59 milyar) yüzde 52,3 ve 2023'e göre (9,66 milyar) yüzde 35,4 artış gösterdi.
Ayrıca geçen yıl, profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda tüm zamanların rekoru olan 86 bin 158 uluslararası transfer yapıldı.
İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN LİSTEDEKİ SIRASI
Yayımlanan listede ise Fenerbahçe 16, Galatasaray ise 17. sıraya yerleşti. İngiltere ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ise ilk 3 sırayı aldı.
TÜRKİYE 534 MİLYON DOLARLA 7. SIRADA
Türkiye, 2025 yılında ödediği 534 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 7. sırada yer aldı.
BONSERVİSTE REKOR KIRAN FUTBOLCULAR
Rapora göre en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu, Bayer Leverkusen'den ayrılarak Liverpool'a imza atan Florian Wirtz oldu. Eintracht Frankfurt'tan Liverpool'a giden Hugo Ekitike ve Leipzig'den Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko, listede ilk 3'te yer aldı.
İŞTE EN ÇOK BONSERVİS ÖDEYEN 10 ÜLKE
10- ABD | 367 MİLYON DOLAR
9- BREZİLYA | 433 MİLYON DOLAR
8- PORTEKİZ | 498 MİLYON DOLAR
7- TÜRKİYE | 534 MİLYON DOLAR
6- İSPANYA | 741 MİLYON DOLAR
5- SUUDİ ARABİSTAN | 907 MİLYON DOLAR
4- FRANSA | 953 MİLYON DOLAR
3- İTALYA | 1.2 MİLYAR DOLAR
2- ALMANYA | 1.28 MİLYAR DOLAR
1- İNGİLTERE | 3.82 MİLYAR DOLAR