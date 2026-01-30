Yeniçağ Gazetesi
Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

Son yayımlanan liste Türk futbolseverleri şaşkına çevirdi. En çok bonservis bedeli ödeyen ülkeler ve takımlar belli oldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sırlamaları ve harcadıkları rakamlar şoke etti. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın harcadığı bonservis rakamları…

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

FIFA, bonservis rakamlarını duyurdu. Küresel Transfer Raporu'na göre 2025 yılında profesyonel erkek futbolundaki 24 bin 558 futbolcu için harcanan 13,08 milyar dolar, uluslararası transferde en yüksek bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin harcadıkları rakamlar ise dikkat çekti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

İlk kez 10 milyar dolar barajının geçildiği harcama miktarı, 2024'e göre (8,59 milyar) yüzde 52,3 ve 2023'e göre (9,66 milyar) yüzde 35,4 artış gösterdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

Ayrıca geçen yıl, profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda tüm zamanların rekoru olan 86 bin 158 uluslararası transfer yapıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN LİSTEDEKİ SIRASI

Yayımlanan listede ise Fenerbahçe 16, Galatasaray ise 17. sıraya yerleşti. İngiltere ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ise ilk 3 sırayı aldı.

TÜRKİYE 534 MİLYON DOLARLA 7. SIRADA

Türkiye, 2025 yılında ödediği 534 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 7. sırada yer aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

BONSERVİSTE REKOR KIRAN FUTBOLCULAR

Rapora göre en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu, Bayer Leverkusen'den ayrılarak Liverpool'a imza atan Florian Wirtz oldu. Eintracht Frankfurt'tan Liverpool'a giden Hugo Ekitike ve Leipzig'den Manchester United'a transfer olan Benjamin Sesko, listede ilk 3'te yer aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

İŞTE EN ÇOK BONSERVİS ÖDEYEN 10 ÜLKE

10- ABD | 367 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

9- BREZİLYA | 433 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

8- PORTEKİZ | 498 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

7- TÜRKİYE | 534 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

6- İSPANYA | 741 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

5- SUUDİ ARABİSTAN | 907 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

4- FRANSA | 953 MİLYON DOLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

3- İTALYA | 1.2 MİLYAR DOLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

2- ALMANYA | 1.28 MİLYAR DOLAR

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

1- İNGİLTERE | 3.82 MİLYAR DOLAR

Kaynak: Spor Servisi
