Fenerbahçe ve Galatasaray’ı soyup soğana çevirmişler: İşte en çok bonservis ödeyen ülkeler

İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN LİSTEDEKİ SIRASI

Yayımlanan listede ise Fenerbahçe 16, Galatasaray ise 17. sıraya yerleşti. İngiltere ekipleri Manchester City, Liverpool ve Chelsea ise ilk 3 sırayı aldı.

TÜRKİYE 534 MİLYON DOLARLA 7. SIRADA

Türkiye, 2025 yılında ödediği 534 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 7. sırada yer aldı.